La Juve Stabia non va aldilà del pareggio in casa contro il neopromosso Monterosi Tuscia al Menti: 1-1 il risultato finale, maturato tutto nel primo tempo con i gol di Buglio per i laziali prima e Bentivegna per i campani dopo.

I gialloblù non riescono a dare continuità al successo contro il Bari e si lasciano imbrigliare dalla squadra di mister Menichini, che riesce a dare la scossa alla sua squadra dopo 4 sconfitte di fila sotto la gestione del precedente trainer D’Antoni.





Il Monterosi si è dimostrata compagine arcigna e determinata contro cui la Juve Stabia non è riuscita a sfondare, specie nel secondo tempo. Le vespe non hanno brillato in attacco e sono state poco efficaci negli ultimi 16 metri.

Domenica prossima la Juve Stabia giocherà contro il Catanzaro.

La Juve Stabia si dispone con il 4-2-3-1: unica variazione rispetto alla partita vittoriosa contro il Bari, il difensore Esposito al posto di Troest, out nel riscaldamento pre-match per un problema fisico.

Il Monterosi Tuscia del neo allenatore Menichini, giunto in settimana al posto dell’esonerato D’Antonio, opta per il 5-3-2.

Parte bene la Juve Stabia: al 4′ angolo da sinistra di Panico, colpo di testa di Eusepi in area e il portiere sventa, sulla ripartenza il Monterosi non riesce a concludere.





Al 12′ passa il Monterosi: gran contropiede sulla sinistra di Adami che crossa in area per Polidori, palla a Buglio che sotto misura insacca sotto la traversa. La difesa stabiese si fa prendere d’infilata alla prima occasione creata dagli ospiti.

Al 23′ reazione stabiese: cross da destra e dal limite dell’area ci prova Stoppa, il suo tiro a giro va però alto. Al 28′ pareggio gialloblù: verticalizzazione per Eusepi in area ospite, colpo di testa della punta respinta da un difensore, la palla arriva a Bentivegna fuori area, la cui stoccata beffa il portiere.

Al 38′ Monterosi pericoloso con Franchini : gran tiro dal limite e palla di poco alta. Il primo tempo non riserva altre emozioni: ordinato e pungente il Monterosi che riesce ad imbrigliare la Juve Stabia che comunque è riuscita a reagire efficacemente al vantaggio ospite.

Ad inizio ripresa mister Sottili sostituisce il difensore Esposito con il regista Berardocco per dare più fluidità alla manovra stabiese. Davi’ va a fare il centrale difensivo. La Juve Stabia aumenta i giri e al 4′ Caldore in area ospite impegna severamente Alia con un tiro al volo. Le vespe spingono alla ricerca del gol del vantaggio. Il Monterosi non demorde e comunque tiene testa ai locali: all’8′ girata di Franchini in area e palla che sfiora il palo sinistro.







Al 21′ ripartenza di Caldore, palla a Stoppa in area il cui tiro viene respinto da Alia.

La Juve Stabia prova a stringere i tempi, ma le punte gialloblu’ non riescono a creare situazioni pericolose.

Al 31′ Sottili gioca la carta Evacuo che entra al posto di Bentivegna.

Al 37′ la Juve Stabia reclama un penalty per sospetto fallo di mano di un difensore ospite in un’azione da corner dalla sinistra dopo colpo di testa di Eusepi.

La Juve Stabia cerca lo spunto nel finale , con cinque minuti di recupero, ma senza un costrutto efficace.

Alla fine il risultato non cambia e il match finisce in pareggio.







Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri 6; Donati 5.5 Esposito 5.5 (1′ st Berardocco 6) Caldore 6 Rizzo 5.5; Davi’ 6 Scaccabarozzi 6; Bentivegna 6.5 (31′ st Evacuo 5) Stoppa 6.5 (38′ st Guarracino sv) Panico 5 (38′ st Lipari sv); Eusepi 5.5 (44′ st Della Pietra sv). All.: Sottili 6.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia 6.5; Piroli 6 Tartaglia 5.5 Rocchi 6 (42′ st Borri sv); Verde 6 Franchini 6.5 Buglio 6.5 (27′ st Caon 5.5) Parlati 5.5

(23′ st Buono 6) Tonetto 6; Adamo 6.5 Polidori 6. All.: Menichini 6.5.

Arbitro: Gemelli di Messina 6.

Guardalinee: Landoni-Filip.

Quarto ufficiale: Scatena di Avezzano.

Marcatori: 12′ pt Buglio (MT), 28′ Bentivegna (JS), Scaccabarozzi (JS)

Ammoniti: Piroli (MT), Esposito (JS), Parlati (MT), Rocchi (MT), Verde (MT), Alia (MT).

Note: spettatori circa 1000. Angoli 4-1. Recupero: 1′ pt- 5′ st.