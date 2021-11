Queensland, il presidente dell’AMA: “La vita sarà miserabile senza essere vaccinati”

Il capo dell'Associazione di medici australiana del Queensland: "Avrete una vita molto, molto solitaria e non sarete in grado di mantenere il vostro lavoro”

Il presidente dell’AMA, l’associazione dei medici australiana dello Stato del Queensland, durante una trasmissione televisiva ha comunicato che i non vaccinati avranno una vita miserabile.

Il dr. Chris Perry ha rilasciato alcune dichiarazioni da Brisbane alla rete televisiva australiana Channel 9. Tra le parole pronunciate dal medico risaltano le seguenti: “La vita sarà miserabile senza essere vaccinati. Non sarete in grado di nascondervi”.

Il presidente dell’associazione medica ha discusso in TV del probabile futuro di chi vuole evitare di sottoporti alla vaccinazione.

Perry ha chiamato “pazze” le persone del Queensland che hanno per ora scelto di non sottoporsi all’inoculazione del siero Covid, ha quindi aggiunto: “C’è un intero mucchio di problemi, un intero mucchio di problemi se cerchi di aggirare il sistema”.

Durante il servizio televisivo si è anche detto che chi ha un’esenzione dalla vaccinazione obbligatoria probabilmente affronterà delle difficoltà, perché “non saranno in grado di convincere un medico a firmare”, ha spiegato e specificato Perry durante il suo intervento.

“I pazienti che raccontano bugie possono essere accusati di frode“, ha avvertito ancora il presidente dell’AMA. Perry indirettamente si è riferito anche alla classe di medici che produrranno esenzioni dalla vaccinazione anti Covid.

Ricordiamo che, proprio questa settimana, il governo del Queensland ha esteso gli obblighi vaccinale per tutto il personale sanitario privato.

Ma Perry ha addirittura incalzato affermando e sottolineando che sarà necessario provare di aver fatto il ciclo di vaccinazione completo per recarsi nella maggior parte dei posti. Poi si è rivolto a chi non ha un certificato vaccinale dicendo: “Non sarete in grado di andare da nessuna parte per divertirvi…Avrete una vita molto, molto solitaria e non sarete in grado di mantenere il vostro lavoro”.

Le multe sono state quantificate in 1.378 dollari australiani per le violazioni relative agli ordini della norme sulla pandemia.

Per quanto riguarda le attività commerciali è stato detto di chiamare la polizia in caso di sospetta violazione: “I pub e i club dovranno scoprire se le persone sono vaccinate prima di consentire loro di entrare, altrimenti le loro attività falliranno”, dice il capo dell’Associazione di medici del Queensland.

Andrea Ippolito