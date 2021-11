Spaventoso incendio ad Arzano. La colonna di fumo nero visibile da chilometri

Una nube nera, una colonna di fumo visibile da molti chilometri si è innalzata nel cielo napoletano dopo le 6 di questa mattina.

Uno spaventoso incendio si è sprigionato di oggi, 15 novembre, in via Torricelli, ad Arzano. Le fiamme partite all’interno di un capannone si sono sviluppate in una fabbrica, sembra si tratti di un’azienda che produce cucine nella zona industriale della cittadina.

La nube nera che si alza dalla struttura in pochi minuti ha raggiunto i paesi circostanti Casoria e Afragola e si sta spostando su un ampio territorio e verso Napoli. E’ visibile anche dalla costiera sorrentina. Tante le segnalazioni arrivate anche da Casoria, Frattamaggiore, Marano, Giugliano ed Ercolano.





Non ci sono stati feriti, con tutti i dipendenti dell’azienda allontanati quasi subito dallo stabile.

Sul posto sono accorsi e sono tuttora al lavoro i Vigili del Fuoco. Numerosi le autobotti impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Presenti anche la Polizia Municipale di Arzano, la Polizia e i Carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e avviato i rilevi del caso.

Sono sconosciute al momento le origini dell’incendio, ma sembra verosimile che le prime scintille siano state prodotte da un guasto ai macchinari della fabbrica. Il fuoco avrebbe avuto un rapido sviluppo grazie ai tanti materiali infiammabili presenti nel capannone.







Tante le foto e i commenti sui social che i cittadini della zona stanno postando. A preoccupare è l’aria irrespirabile in tutta l’area e sino al capoluogo campano.

Questo nuovo incendio ad insediamenti industriali segue di pochi giorni quello della Frigocaserta di Gricignano e nell’area industriale casertana di “Aversa Nord”.