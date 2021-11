Ultimamente si è parlato molto dell’uso di creme per il viso al CBD, idratanti, balsami, lozioni e creme da giorno al CBD come parte di una sana routine di cura della pelle, ma quali sono i reali benefici dell’uso di cosmetici con CBD al loro interno? Approfondiremo l’argomento nel blog di oggi.

Quando si tratta di cura della pelle, qui a Formula Swiss , sappiamo che la canapa possiede la chiave per una pelle nutrita e sana. Molto prima che il CBD diventasse popolare, infatti, per migliaia di anni, un’altra parte della pianta di canapa ha aiutato le persone nella loro routine di cura della pelle. L’olio di semi di canapa è stato a lungo usato come trattamento per la cura della pelle che lenisce le infiammazioni, riduce le linee sottili e le rughe, mentre idrata la pelle. È stato dimostrato che gli acidi grassi Omega 3, 6 e 9 aiutano a idratare la pelle secca, lasciandola più morbida e meno sensibile. La vitamina E contenuta nell’olio di semi di canapa è un potente antiossidante che ha dimostrato negli studi di ridurre le linee sottili e le rughe, così come le cicatrici, rendendolo una scelta eccellente per la successiva cura dei tatuaggi. È incredibilmente potente per il trattamento di condizioni di pelle secca come eczema, psoriasi e dermatiti ed è usato nel miglior balsamo per il trattamento dell’eczema che conosciamo; Almonds Skin Salvation. Abbiamo un sacco di prodotti di bellezza a base di olio di semi di canapa che non contengono CBD. La canapa è una pianta davvero versatile e utile per l’umanità, quindi non è una sorpresa che con il CBD abbiamo trovato un altro elemento della pianta di canapa che fa miracoli per la nostra pelle.

Cos’è esattamente il CBD?

Se sei nuovo al CBD, allora potresti chiederti cosa sia il CBD e perché tutti sembrano parlarne.

Il CBD, noto anche come cannabidiolo, è un composto naturale presente nella pianta della cannabis. Insieme al THC (tetraidrocannabinolo), è uno dei principi attivi più abbondanti nella pianta. Il CBD viene solitamente estratto dalle piante di canapa industriale, che devono contenere meno dello 0,2% di THC per rispettare la legge dell’UE. Il CBD non è psicoattivo e non è associato alla sensazione di “high” del THC. Il CBD è legale al 100% da acquistare nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in molti altri paesi del mondo. L’industria globale del CBD sta crescendo ad un ritmo sorprendente, poiché sempre più persone sono consapevoli dei benefici che può avere per la nostra salute e il nostro benessere.

Le persone in tutto il mondo usano il CBD per trattare una vasta gamma di condizioni, tra cui ansia, depressione, dolore cronico, artrite, insonnia, epilessia, lo usano per smettere di fumare, per affrontare problemi di abuso di sostanze, e i primi studi preliminari mostrano che potrebbe aiutare a combattere il declino cognitivo. La gente usa il CBD per un gran numero di ragioni e con risultati diversi. Poiché è ancora un composto relativamente nuovo nell’uso popolare e a causa del fatto che la gente lo usa per una così vasta gamma di motivi, non c’è un’enorme abbondanza di studi scientifici peer-reviewed su tutti gli effetti del CBD, ma alcuni sono disponibili. studi che mostrano risultati promettenti in una serie di aree. Dato l’uso crescente in tutto il mondo, speriamo di vedere più studi sui benefici del CBD nei prossimi anni.

Come funziona il CBD?

Il nostro corpo contiene qualcosa chiamato sistema endocannabinoide. Questo è un sistema di recettori che attraversa il nostro corpo, dalla pelle al sistema nervoso, al sistema gastrointestinale, alle ossa, agli organi e al cervello. Il sistema endocannabinoide è estremamente complicato, e i ricercatori non hanno ancora capito tutta la portata della sua influenza sul corpo, ma quello che possiamo dire è che sembra essere assolutamente integrale al normale funzionamento del nostro corpo (noto anche come omeostasi).

L’ECS è collegato all’appetito, allo stress, alla funzione della pelle e dei nervi, alla funzione epatica, al sistema riproduttivo, all’umore, alla memoria, all’apprendimento, al metabolismo, al dolore cronico, all’infiammazione, al sonno, al controllo motorio, al sistema cardiovascolare, alla crescita ossea, alla costruzione dei muscoli e a molti altri. altri!

Il CBD si lega ai recettori del nostro sistema endocannabinoide, influenzando le funzioni sopra menzionate. Non è ancora del tutto chiaro come il CBD funzioni con il sistema endocannabinoide, ma alcuni credono che impedisca la degradazione degli endocannabinoidi, permettendo loro di rimanere attivi più a lungo e di avere un effetto maggiore sul nostro corpo.

Cosa fa il CBD per la pelle?

I principali benefici che il CBD ha per la pelle sono che è un composto antinfiammatorio, antiossidante e anti-invecchiamento che aiuta a lenire, idratare e nutrire la pelle.

Uno studio del 2019 ha scoperto che la crema topica al CBD ha migliorato l’idratazione della pelle e aumenta l’elasticità nei pazienti con condizioni di pelle secca, tra cui eczema, psoriasi e cicatrici.

Il CBD potrebbe anche aiutare con condizioni di pelle grassa come l’acne. Uno studio ha scoperto che il CBD ha la capacità di ridurre il sebo che inibisce la produzione di olio. Quantità eccessive di produzione di sebo sono una delle cause principali dell’acne, quindi il CBD potrebbe essere un trattamento utile per la pelle a tendenza acneica.

Il CBD aiuta a guarire la pelle e riduce il gonfiore grazie alle proprietà antinfiammatorie del composto. Questo lo rende eccellente per trattare ferite, eruzioni cutanee e pelle irritata. Trattare l’infiammazione permette alla pelle di guarire più velocemente e riduce le possibilità di irritare ulteriormente la ferita grattandola in un inutile tentativo di alleviare temporaneamente l’irritazione.

Il CBD aiuta a combattere i segni dell’invecchiamento. Le qualità antiossidanti, antinfiammatorie e produttrici di sebo lavorano insieme per ridurre lo stress e i danni alla pelle, che sono i principali fattori che contribuiscono ai segni dell’invecchiamento.

Il CBD può essere assorbito attraverso la pelle?

Il CBD viene assorbito attraverso la pelle e si lega ai recettori del sistema endocannabinoide che sono vicini alla superficie della pelle. Con l’applicazione topica sulla pelle, non entra nel flusso sanguigno, a differenza degli oli di CBD che ingerisci o consumi per via sublinguale, che entrano nel flusso sanguigno. La nostra pelle è progettata per respingere gli invasori esterni, e il nostro sistema immunitario lavora per impedire a qualsiasi male di entrare nel nostro corpo attraverso la pelle, ma gli studi suggeriscono che il CBD è abbastanza forte da superare queste barriere e può essere efficacemente assorbito attraverso i nostri pori.