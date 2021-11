NORNS Awards 2022: aperte le candidature

NORNS Awards 2022: sono aperte le iscrizioni per i NORNS Awards, che mettono in evidenza eccellenza e innovazione in tutti i campi e mirano a promuovere il riconoscimento interculturale degli sforzi per collaborare all’interno e tra i vari domini e industrie, tra cui fa parte anche l’agenzia di comunicazione Lenus Media di cui è collaboratore ufficiale dell’evento.

Se la tua azienda ha progettato un’app mobile o un sito web unico e innovativo, o il tuo

dipartimento ha supervisionato una campagna di social media marketing originale e di successo, o il tuo ha organizzato un evento di tendenza, ad esempio, puoi inviare la tua candidatura per un possibilità di essere un vincitore del premio.

“Cerchiamo il sopra la media, che potrebbe essere un ottimo nuovo sviluppo, o un

caratteristica, servizio o prodotto che nessun altro ha, un’esclusiva”, un portavoce di The NORNS Premi ha detto. “L’idea è che i premi possano gettare le basi per una rete di connessioni tra aziende che offrono eccellenze in vari paesi”.

Le domande possono essere presentate tramite il sito Web dei NORNS Awards 2022 (www.thenornsawards.com) e i consulenti sono disponibili per consulenze in diverse lingue per aiutare i candidati a scegliere il più settore e categoria adeguati. Le candidature possono essere ricevute entro la fine di aprile 2022 e la cerimonia di premiazione è prevista per luglio del prossimo anno. Prima viene presentata una domanda, minore è

la tassa.

Le nomination saranno valutate e i vincitori saranno selezionati da una squadra di giudici composta da professionisti internazionali, tutti esperti nei loro campi, inclusi direttori di società, manager e brand strategici. I vincitori riceveranno un trofeo durante la cerimonia.

Per celebrare il lancio dei NORNS Awards, i premi speciali verranno assegnati da uno speciale commissione. Maggiori dettagli possono al seguente link.

Il programma NORNS Awards comprende 20 categorie:

Realizzazione, artistico e creativo, Servizio clienti, Imprenditore, Eventi, Risorse umane,

Tecnologia dell’informazione, siti mobili e App, gestione, marketing, nuovi prodotti e Servizi

Management, nuove soluzioni tecnologiche, pubblicazione, pubbliche relazioni aziendali,

Comunicazioni, risultati eccezionali, altri team di supporto, video, siti web, premi speciali,

Compagnia dell’anno.

Tutti i dettagli sui criteri e sulle modalità di partecipazione sono disponibili su www.thenornsawards.com