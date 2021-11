Il Collettivo CROSS in collaborazione con il First Floor Club, storico live club della città, lancia il premio Songwriters che ha come fine la presentazione, la promozione al pubblico e agli addetti ai lavori, nonché la valorizzazione della musica emergente nell’ambito della nuova canzone d’autore, di tutti i generi musicali. Il termine per iscriversi è entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/11/2021. L’invio delle domande potrà avvenire a mezzo e-mail all’indirizzo songwriterscontest@gmail.com







A seguito dell’ascolto di tutte le canzoni regolarmente iscritte al Contest la direzione artistica selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, una prima rosa 40 concorrenti, che saranno convocati per sostenere le audizioni dal vivo, dai quali verranno poi scelti 18 progetti che si sfideranno, in blocchi di 3, durante 6 serate live.







Molti i premi in palio: oltre il premio per la miglior esibizione della serata è previsto il Premio per il vincitore di € 750,00, il secondo classificato avrà la possibilità di registrare un brano presso lo studio Marekà di Napoli, il terzo posto avrà la possibilità di esibirsi come opener retribuito in uno dei concerti previsti in cartellone nella prossima stagione al First Floor Club.

Grazie alla collaborazione con il Laboratorio di songwriting “Canzoni alla Mano” diretto da Francesco di Bella (24grana) e Dario Sansone (Foja) ci saranno dei premi collaterali per la miglior canzone.