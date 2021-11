Giovedi 18 novembre alle ore 18,00 presso l’Ex Distilleria di via Roma il gruppo Rinascita insieme alla Municipaly lab (la rete di esperienze politiche ed amministrative della citta metropolitana di Napoli) hanno organizzato un incontro-convegno intitolato “Emergenza ambientale: dal ciclo dei rifiuti a politiche attive di tutela ambientale”. Durante l’incontro interverranno il referente del Forum ambientale di Rinascita, Gianluigi Renzi, il consigliere Antonio Avilio, il sindaco Gianluca Del Mastro e l’Assessore all’ambiente Mariangela D’Auria. Modererà l’incontro Nello Romagnolo, interverranno esperti ed attivisti come il professore Giovanni De Feo docente di ecologia industriale presso l’Università degli studi di Salerno e l’Ingegnere ambientale Eliana Marigliano.







Antonio Avilio consigliere del gruppo Rinascita lancia un appello, un monito dalla sua pagina social per sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina sulle tematiche della salvaguardia ambientale, soprattutto dopo le numerose catastrofi naturali o dolose causate da incendi, verificatesi nei nostri territori e dichiara: “Oggi una colonna di fumo denso si e alzata nel cielo. Veniva da Arzano. La terra dei fuochi brucia ancora. La Cop26 ha concluso un patto per arginare la catastrofe ambientale. Un cattivo accordo. Ed i comuni? Cosa possono fare per l’emergenza climatica e ambientale? Per questo abbiamo intenzione con questo ed altri incontri di partire dai cittadini e dai comuni per mettere in atto subito piccoli e grandi cambiamenti e comportamenti che portino immediate rivoluzioni piccole che poi diventino grandi rivoluzioni, per far questo bisogna avere il coraggio di scegliere perché cambiare non è facile”.





Questi i temi che verranno affrontati durante l’incontro, si ricorda che già durante il periodo elettorale il gruppo Rinascita nel suo programma politico aveva presentato numerosi progetti e proposte di facile realizzazione che porterebbero in maniera rapida al miglioramento delle condizioni di vita dell’ambiente cittadino.

Cinzia Porcaro