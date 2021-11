In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Centro Antiviolenza “Eirene” dell’Ambito Sociale N30 ha organizzato l’evento di sensibilizzazione “Amore senza lividi”.

L’iniziativa si svolgerà giovedì 25 novembre, alle ore 10, presso Villa Tiberiade.







«Quest’anno Torre Annunziata celebrerà le sue donne guerriere che hanno deciso di riappropriarsi della propria vita accettando il sostegno offerto dal Centro Antiviolenza attivo presso l’Ambito N30 coordinato dal dirigente Nicola Anaclerio – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Le loro testimonianze raccolte nel libro “Amore senza lividi”, rappresentano il simbolo di un riscatto che si concretizza grazie alla costante presenza di una rete territoriale fatta di sostegno e tutela, alla quale in questa giornata vogliamo dare il giusto riconoscimento come vittoria di un’intera comunità.







Il mio ringraziamento va a tutte le autorità che con la loro instancabile opera sul territorio hanno contribuito al percorso di rinascita di queste donne coraggiose, a conferma del fatto che ormai da diversi anni esiste una solita rete tra istituzioni, e che la stessa si è sempre schierata al fianco di chi ne aveva bisogno, come in questo caso per le donne vittime di violenza.

Mi preme ringraziare – conclude il primo cittadino – anche l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo, e la Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali Mariagrazia Sannino, i quali hanno fortemente voluto che un evento di così forte sensibilizzazione su un tema sempre attuale e delicato, si tenesse proprio qui a Torre Annunziata».







Nel corso dell’iniziativa, verrà presentato il libro “Amore senza lividi. Storie di guerriere senza paura”, scritto da Chiara Nocchetti e Benedetta De Nicola, con la prefazione dell’attrice Sabrina Ferilli. Saranno presenti anche due protagoniste del libro che condivideranno la loro testimonianza.

A conclusione dell’evento interverrà Lucia Fortini, assessore a Politiche Sociali, Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania.