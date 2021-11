Sono iniziate questa mattina le lezioni di lingua e cultura giapponese, aperte a tutte le classi dell’istituto comprensivo Torquato Tasso, guidato dalla dirigente scolastica Marianna Cappiello.

Gli incontri, promossi dal Comune di Sorrento, si inseriscono nell’ambito del progetto di scambio interculturale con gli studenti giapponesi della Città di Kumano. Il sentimento d’amicizia tra i giovani alunni, e più generalmente tra le due cittadine, è rinnovato ogni anno da gemellaggio firmato nel lontano 2001, e giunto al suo ventennale.







Il corso di lingua e cultura giapponese, tenuto da Valentina Formisano, che a Kumano ha vissuto e lavorato per due anni come responsabile delle Relazioni Internazionali, si propone di accrescere nei giovani studenti sorrentini l’interesse per il Giappone, un Paese geograficamente lontano, ma vicino a noi nel sentire.

L’attività, fortemente voluta dal sindaco, Massimo Coppola, si avvale del contributo di Silvana Gargiulo, responsabile del’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Sorrento, e delle docenti Elena Russo e Giusy De Martino dell’istituto Torquato Tasso.