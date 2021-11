Medvedev-Zverev

Gara combattutissima quella fra Medvedev e Zverev, due pezzi grossi delle Finals. A spuntarla è il russo, che vincendo al tiebreak si porta a casa il primo posto a disposizione per le semifinali. Primo set in scioltezza per il campione dello US Open, contro uno Zverev che fa ben poco di fronte alla grande ispirazione del russo, che si nota fin da subito: il primo set finisce 6-3 a favore di Medvedev.





Zverev comincia a prendere dimestichezza con il campo e la racchetta nel secondo set, dove, seppur contro un Medvedev ancora carico, riesce a strappare la vittoria del set al tiebreak per 7-3.

Ma il meglio arriva nell’ultimo set, dove i due si giocano la partita a suon di colpi d’oro e scambi meravigliosi: anche stavolta il set si prolunga al tiebreak, stavolta vinto da Medvedev 8-6, risultato che gli fa guadagnare la semifinale già prima di giocare contro Sinner. E domani uno fra Djokovic e Rublev lo raggiungerà…







Sinner-Hurkacz

Sembrava pronto a giocare Berrettini, invece nell’allenamento pomeridiano per testare la condizione, il tennista italiano si è reso conto che giocare avrebbe messo a serio rischio anche la Coppa Davis. Entra in gioco quindi Jannik Sinner, che strapazza Hurkacz con un doppio 6-2 giocando una partita a dir poco perfetta, con tanto di dedica a Matteo sulla telecamera: “Matteo, sei un idolo”.





A 20 anni, entrando da riserva, sapendolo all’ultimo momento e senza neanche la possibilità di allenarsi per bene, Sinner riesce a realizzare il sogno per cui ha combattuto per mesi: giocare le Nitto ATP Finals. Hurkacz mai in partita, contro un Sinner splendido che mette in bella mostra i fondamentali. Il percorso per le semifinali resta comunque spinoso: per passare non solo l’altoatesino dovrà battere l’osso duro Medvedev, ma dovrà anche sperare in una vittoria di Hurkacz ai danni di Zverev. Sembra una missione impossibile la qualificazione di Sinner, ma comunque vada questo ragazzo ha già vinto di suo: anche se oggi avesse perso.

Giuseppe Garofalo