Un nuovissimo format che da lunedì 22 novembre partirà per discutere sul Web di tematiche di attualità.

L’idea è nata all’avvocato Andrea Viscovo, che non è nuovo a questo tipo di iniziative finalizzate a restare in contatto con le persone, in un periodo dove la pandemia restringe la possibilità di incontri pubblici fatti alla vecchia maniera.

“Oggi – dichiara Viscovo – è necessario restare accanto ai cittadini. Da lunedì proveremo in modo costante ad informare i cittadini circa temi di attualità con l’ausilio di esperti e persone competenti”.







Il primo incontro sarà con il Commandate della Polizia Locale vollese, dott. Giuseppe Formisano e si discuterà del ruolo della PM nella pubblica amministrazione e della riforma del nuovo codice della strada.

“Credo – conclude Viscovo – che investire sulla competenza sia fondamentale. Solo così possiamo provare a migliorare il mondo che ci circonda”.

Ivan di Napoli