Consorzio Volley Napoli, archiviare subito la pesante sconfitta di Villaricca

Sabato alla Falcone, arriva il Pomigliano nella gara valevole per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie C femminile.

Archiviare subito la pesante sconfitta di Villaricca e riprendere il cammino interrotto in campionato: è questo il diktat imposto da Alessandro Maione, allenatore del Consorzio Volley Napoli, alle sue ragazze alla ripresa degli allenamenti dopo il 3 a 0 subito sabato scorso contro la capolista Villaricca.

Una sconfitta pesante, mal digerita dal tecnico napoletano che nel dopogara si era soffermato soprattutto sulla prestazione nettamente deludente delle sue atlete al cospetto di una corazzata che non aveva bisogno di regali per vincere la partita.

L’occasione giusta per lasciarsi alle spalle la gara col Villaricca è affrontare al meglio il prossimo impegno casalingo: sabato alla Falcone, arriva il Pomigliano nella gara valevole per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie C femminile.

Una ghiotta occasione per la squadra napoletana per consolidare il terzo posto in classifica, alle spalle delle due battistrada Marcianise e Villaricca, e staccare proprio il Pomigliano che è attualmente quarto a 2 punti dal Consorzio che è fermo a quota 9 punti.

E nel week end sarà di scena anche il match casalingo della compagine di serie D femminile che, dopo la sconfitta al tie break col Paestum di domenica scorsa, vuole riprendere la corsa contro il Volla, ospite domenica proprio della “azzurre” allenate da mister Romano.

Un week end all’insegna del volley per tanti appassionati che tra sabato e domenica sicuramente affolleranno le gradinate della Falcone.