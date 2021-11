Djokovic-Rublev

E’ semifinale per Novak Djokovic, che con poche fatiche batte Rublev 6-3 6-2 tenendo sempre in mano il controllo della partita e mai andando in svantaggio contro il russo, che getta alle ortiche la sua prima chance di qualificazione (ritenterà domani nello “spareggio” contro Ruud).







Era partito comunque bene Rublev, poi sul 4-3 Djokovic nel primo set arriva il break che lascia una grossa cicatrice al numero 5. In poco tempo il serbo conquista il set. Vita ancora più facile per il numero 1 del ranking per la settima volta (record tralaltro strappato all’idolo Sampras) nel secondo set, dove Rublev va in panico e crea pochissimo, di fronte ad un’ispirazione ancora più grande del serbo, che con una bella prova di forza si conferma il favorito per la vittoria finale a Torino. Servirà invece molto di più a Rublev per centrare le semifinali.







Norrie-Ruud

Dei dolori al gomito frenano Tsitsipas, che rinuncia quindi alle Finals lasciando posto alla seconda riserva, l’inglese Cameron Norrie, campione ad Indian Wells ed in forma perfetta. Partenza sprint per il britannico, che gioca un primo set fantascientifico vincendolo 6-1, andando avanti di due break sul norvegese.







Poi però a Ruud si accende una lampadina, lampadina che gli permette di risolvere un secondo set tiratissimo, strappando il break in un momento più che delicato per andare così a condurre e poi a vincere 6-3, prolungando la partita all’ultimo set, vinto 6-4 dal norvegese, che anche stavolta mette a segno un break decisivo, spostando così le sorti del match a suo favore. Norrie quindi secondo eliminato del torneo, domani Ruud si giocherà contro Rublev un posto in semifinale.

Giuseppe Garofalo