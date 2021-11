Ghirelli di nuovo a Torre per un tavolo sull’impiantistica

La S.S. TURRIS CALCIO, nell’aver favorito l’avvio di un proficuo dialogo tra Lega Pro ed il sindaco di Torre del Greco circa le opportunità del Pnrr, che riporterà, già mercoledì prossimo, il presidente Francesco Ghirelli nella nostra città per un tavolo tecnico in Comune sul tema dell’impiantistica sportiva, invita tutte le componenti coinvolte a cogliere l’enorme importanza dell’opportunità in argomento.

A rappresentare la Turris al tavolo ci sarà il presidente Antonio Colantonio, che sottolinea: “Mercoledì 24 novembre avrà ufficialmente inizio la fase 3 dell’era Colantonio, dopo quelle della sopravvivenza del calcio cittadino e della dimensione oramai stabile riacquistata in ambito professionistico. Sarà la fase della spinta su uno stadio polifunzionale, oggi strumento imprescindibile per la sostenibilità economica della società di calcio, come rimarcato proprio ieri dallo stesso presidente Ghirelli, e per ambizioni sportive sempre maggiori che potranno cullare la Turris e chiunque la guiderà nei prossimi anni, in continuità con il percorso di crescita che sta caratterizzando questa gestione. La nostra comunità – prosegue – non può correre il rischio di perdere altri treni o di disperdere il patrimonio che oggi rappresenta la prima squadra di calcio cittadina. Lo sport, del resto, è un grande strumento per perseguire i nobili obiettivi che, più ad ampio raggio, il Pnrr persegue e sostiene. In quest’ottica – conclude Colantonio -, la possibilità di accedere a nuove risorse ed avvalersi, al contempo, di competenze e progettualità che Lega Pro sta mettendo al servizio di diverse città italiane in materia di impiantistica sportiva rappresenta un’occasione irripetibile per Torre del Greco”.