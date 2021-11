Alberi per il futuro a San Giorgio a Cremano: l’iniziativa di FreeCremano

I volontari pianteranno nuovi alberi in Via Alighiero Noschese

FreeCremano aderirà all’iniziativa “Alberi per il Futuro” in occasione della giornata nazionale dell’albero.

L’ evento pubblico, aperto alla cittadinanza e alle associazioni, prevederà la messa a dimora di diverse specie arboree autoctone come allori e ulivi. Le piantumazioni dei giovani alberi avverranno sui suoli di Via Alighiero Noschese (di fronte alle palazzine ex IACP) per Domenica 21 Novembre dalle ore 09:30.







“E’ necessario ripartire da questi piccoli gesti – dichiara Danilo Cascone, referente di FreeCremano – per lanciare un segnale tangibile a favore dell’ambiente prestando particolare attenzione agli spazi urbani. Crediamo che queste iniziative di volontariato siano fondamentali per stimolare la partecipazione e, al contempo, sviluppare una coscienza civica nel cittadino”.

“Gli alberi – conclude il referente di FreeCremano – forniscono ossigeno, consentono a diverse specie di animali di ottenere riparo e nutrimenti, ci donano frescura durante le estati torride soprattutto nei centri urbani. Domenica ci auguriamo di avere la presenza di numerosi cittadini, soprattutto giovani. Abbiamo il dovere morale di lasciare alle future generazioni un pianeta più salubre. Per partecipare basta semplicemente munirsi di guanti e paletta”.