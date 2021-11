Napoli Futsal, nona di A in casa contro il Lido di Ostia

Il Napoli si prepara all’anticipo della nona giornata di serie A, l’altro è quello di Pesaro tra Italservice ed Olimpus Roma.

Recuperati gli indisponibili che non avevano preso parte alla sconfitta del PalaOlgiata e rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Molitierno, Arillo, Hozjan e Coelho, gli azzurri venerdì sera alle 20 ricevono il Todis Lido di Ostia: i laziali domenica scorsa hanno pareggiato per 1-1 con la Meta Catania alla Sky Arena ed occupano l’ultima piazza insieme al Vitulano Drugstore Manfredonia, ma hanno l’incontro con i campioni d’Italia di Colini ancora da giocare. La sfida sarà trasmessa su www.futsaltv.it e diretta da Saverio Carone (Bari) e Fabio Pozzobon (Treviso), con al crono Antonio Marino (Agropoli).

“Mancano ormai sette partite alla fine del girone d’andata – dice mister Basile, – ogni punto diventa determinante per quello che è il primo obiettivo della stagione, la FinalEight di Coppa. Scendiamo in campo per vincere contro un avversario temibile e difficile, che al di là della classifica non molla mai. La gara di Roma è stata difficilissima, ma abbiamo dimostrato di essere squadra e competitivi anche con metà organico fuori. Adesso pensiamo alla prossima per scalare posizioni, perché ormai è situazione da dentro o fuori”.

“Sarà un match duro – sulla stessa lunghezza d’onda Marcio Ganho, – conosciamo la nostra forza e sono convinto del fatto che faremo una bella prestazione”. Le prime volte del portiere in massima serie. “Per me è un onore disputare questa categoria e sono felicissimo per queste opportunità che mi vengono concesse, sono circondato da amici fantastici e ci aiutiamo tutti a vicenda. Orgoglioso di indossare questa maglia, ma ci manca la scintilla perché siamo al 70% delle nostre possibilità e abbiamo bisogno di continuità”.

LE INTERVISTE: https://www.facebook.com/Napoli.Futsal2012/videos/892966844922869

Per riservare il tuo biglietto a soli 2 euro, segui le istruzioni di questo semplice link, registrati e prendi il tuo biglietto:

https://www.etes.it/sale/event/80230/napoli%20futsal%20-%20todis%20lido%20di%20ostia

Potrai ritirare il tuo biglietto anche direttamente al campo, prima del match

L’accesso per gli spettatori sarà possibile a partire dalle ore 19.10.

Tutti coloro che assisteranno alla partita avranno l’obbligo di indossare la mascherina.

Per accedere al palasport sarà necessario essere in possesso del Green Pass (avvenuta vaccinazione di almeno una dose anti COVID-19 da almeno 15 giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 nei 6 mesi precedenti, o ancora esibire il risultato con esito negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti alla partita). Non sarà necessario per i bambini al di sotto dei 12 anni.