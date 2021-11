Il boato ha squarciato il silenzio della provincia casertana che si stava svegliano. Un edificio a ridosso in piazza Castra Marcelli, nella frazione di Cancello Scalo è venuto giù sgretolandosi in in maniera spaventosa. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, stanno ancora scavando tra le macerie nello spasmodico tentativo di salvare i feriti, di cui, da sotto quel che resta del palazzo, si sentono le voci.

La tragedia che ha lasciato sotto choc tutta la cittadina casertane è accaduta verso le 6.50 di questa mattina. L’edificio, in via Napoli, ha ceduto di colpo a causa di una esplosione causata da una fuoriuscita di gas.







Vigili del Fuoco e Carabinieri tra le macerie

I vigili del fuoco del Capoluogo e del distaccamento di Marcianise sono intervenuti immediatamente sul posto insieme al nucleo Cinofili ed al nucleo movimento terra e stanno continuando incessantemente a scavare.

Sul posto intervenuta anche una squadra U.S.A.R. (Urban Search And Rescue) specializzata nelle ricerche di persone disperse sotto le macerie. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Maddaloni.















“Abbiamo pensato ad un terremoto”

Tutti i residenti dei palazzi adiacenti a quello crollato sono corsi in strada, molti di loro in pigiama. “Abbiamo pensato ad un terremoto e siamo scesi in strada” hanno detto ai soccorritori.

I vigili del fuoco stanno continuando a scavare tra le macerie. Sembra che all’appello manchino due persone.

Si tratta di marito e moglie, entrambi 74 anni. La donna pare sia stata individuata: del marito, invece, non c’è ancora traccia.