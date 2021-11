Il Consorzio Volley Napoli incontra la Elisa Volley Pomigliano

Match sabato 20 novembre ore 18.00, nella gara valevole per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie C femminile

Se la partita più importante è sempre quella ancora da giocare, la gara col Pomigliano assume un valore importantissimo per il Consorzio Volley Napoli chiamato a riscattare l’opaca prestazione e la pesante sconfitta con il Villaricca di sette giorni fa.

Le ragazze di mister Alessandro Maione, stasera (sabato 20 novembre start ore 18), nella gara valevole per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie C femminile, nel fortino della Falcone (2 vittorie su 2 match disputati tra le mura amiche) riceveranno l’Elisa Volley Pomigliano, squadra coriacea e quarta in classifica a 2 lunghezze di distanza proprio dal Consorzio Volley, terza forza del campionato.

“Il Pomigliano è squadra tosta, che può vantare un paio di ottime individualità oltre ad un collettivo di prim’ordine; – presenta così la gara il tecnico napoletano Maione –in settimana abbiamo lavorato intensamente soprattutto su quei fondamentali che hanno funzionato meno nella gara col Villaricca in cui però abbiamo fatto davvero poco. Per me la gara da non fallire è proprio questa, perché se contro Villaricca una sconfitta ci poteva stare, anche se non così netta, è contro squadre come il Pomigliano che dobbiamo costruire la nostra classifica se vogliamo ambire a qualcosa di importante. Giocheremo in casa e questo è un aspetto da non sottovalutare: la spinta del nostro pubblico è per noi un motore importante.”

Il match di serie C contro il Pomigliano sarà il primo di una due giorni ricca di pallavolo per i colori azzurri: anche le ragazze di mister Romano, impegnate nel girone C del campionato di serie D regionale, domani pomeriggio (domenica 21 novembre sempre alla Falcone) riceveranno il Volley Volla nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di categoria.