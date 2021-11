Al “Ceravolo” pareggio tra Catanzaro e Juve Stabia: 1-1 il risultato, maturato negli ultimi cinque minuti di gioco.

Il veleno nella coda come uno scorpione, al termine di una partita non certamente esaltante sotto il profilo tecnico: al 40’ l’ex Bombagi segna l’1-0, pescato solo in area su azione da punizione, quattro minuti dopo pareggio grazie al gol del giovane Della Pietra appena entrato in campo, bravo a finalizzare in tap-in dopo gran colpo di testa di Eusepi e gran parata di Branduani.

Alla fine la Juve Stabia l’avrebbe potuta anche ribaltare ma Bentivegna non è stato lucido nella sua conclusione all’ultimo minuto.

Il Catanzaro ha fatto poco in generale, tranne il forcing finale nell’ultimo quarto d’ora del match, anche se i calabresi reclamano per un rigore non assegnato per fallo di mano di Rizzo in area nella parte finale della ripresa.

Mister Sottili della Juve Stabia ha indovinato le sostituzioni nel finale di match con i giovani Della Pietra e Guarracino che hanno confezionato il gol del meritato pari.

In ogni caso la Juve Stabia ha mostrato le solite difficoltà sottoporta con Panico che ha fallito almeno tre chiare occasioni gol, ma in generale la prestazione si puo’ dire che è stata determinata e gagliarda, specie per la reazione dopo il gol subito.

Per il Catanzaro l’ennesima delusione visto che, dopo tre sconfitte di fila, non riesce a vincere in casa. Mister Calabro rimane ancora sulla graticola dopo questo risultato, considerando che la sua compagine e’ una delle squadre piu’ accreditate per la promozione .

Nel prossimo turno la Juve Stabia giocherà in casa nel Monday match alle ore 21 contro il Taranto in diretta tv su Rai Sport.

Le formazioni

La Juve Stabia cambia modulo: mister Sottili propende per il 4-3-3 invece del 4-2-3-1 delle ultime uscite. In attacco come punta gioca come titolare Evacuo, affiancato da Panico a destra e Stoppa a sinistra, mentre il bomber Eusepi parte dalla panchina. In difesa c’e’ il ritorno di Tonucci come centrale dopo aver recuperato dall’infortunio di Torre del Greco.

A centrocampo Berardocco ritorna dal primo minuto come metronomo della mediana, regista con Davi’ e Scaccabarozzi a supporto, al fine di assicurare anche assicurare un’adeguata copertura alla difesa.

Il Catanzaro si dispone con il consueto 3-4-1-2 con l’ex Carlini dietro le punte Bombagi e Vazquez. In panchina Cianci. Ben cinque gli ex gialloblù nella fila dei calabresi (il portiere Branduani, i difensori Martinelli e Fazio, gi attaccanti Carlini e Bombagi.

La partita

I primi dieci minuti di gioco sono caratterizzati da schermaglie: entrambe le compagini non si scoprono.

La Juve Stabia punzecchia il Catanzaro con un paio di affondi di Evacuo (2’) e Stoppa (3’), ma velleitari. Il Catanzaro prova ad alzare il baricentro della manovra, cercando il pressing alto sulla difesa ospite.

Al 20’ la Juve Stabia trova un varco al limite dell’area dei locali, ma il tiro di Stoppa e’ lento e sbilenco senza creare soverchi grattacapi al portiere Branduani.

Il match non decolla in termini di occasioni, il Catanzaro tenta un’incursione con Vandeputte che lancia Bombagi in area ma il suo colpo di testa (33’) non è pericoloso per la retroguardia delle vespe.

Al 43’ occasione gol per la Juve Stabia: cross dalla sinistra di Berardocco, con palla che arriva in in area piccola per Panico, defilato sulla destra, che spreca con una conclusione assolutamente da dimenticare tipo una sforbiciata senza costrutto.

Il primo tempo termina a reti bianche: match molto equilibrato con le vespe che avrebbero potuto piazzare la stoccata decisiva con Panico.

Ad inizio ripresa il Catanzaro mostra più piglio ma la Juve Stabia è sicura nelle chiusure in difesa.

Al 5’ in ripartenza della Juve Stabia con Scaccabarozzi, suggerimento in area per Panico, ma il suo tiro viene sventato da Branduani.

Al 10’ risponde il Catanzaro con un tiro dalla distanza di Bombagi. Il mister del Catanzaro all’11’ lancia in squadra la punta Cianci al posto di Verna per dare più peso all’attacco della sua squadra. Mister Sottili risponde al 18’ facendo entrare Eusepi e Bentivegna al posto di Evacuo e Stoppa.

Al 21’ cross di Rizzo dalla sinistra e in area Panico colpisce di testa mandando fuori, probabilmente l’attaccante avrebbe fatto meglio a fare un assist per Eusepi libero a centro area.

Al 24’ occasione gol clamorosa fallita da Carlini: cross da destra di Rolando e l’ex gialloblù solo in area piccola mette fuori di piatto destro. Nella parte finale del match il Catanzaro prova a stringere i tempi cercando un forcing per sbloccare la partita, mentre la Juve Stabia è rintanata nella propria trequarti.

Al 32’ il Catanzaro reclama un penalty per sospetto fallo di mano in area di Rizzo su cross dalla sinistra, ma l’arbitro sorvola.

Al 40’ passa il Catanzaro: punizione dalla trequarti di Vandeputte, la difesa della Juve Stabia dimentica Bombagi in area che stoppa e segna per l’1-0.

Al 44’ pareggio Juve Stabia: cross dalla destra di Guarracino, per il colpo di testa di Eusepi, parata di Branduani e poi c’e’ il tap in vincente del neo entrato Della Pietra.

Il match si infiamma, al 47’ in pieno recupero c’e’ Bombagi che fallisce una buona occasione per i suoi, un minuto dopo Bentivegna manca la stoccata finale in area locale, La partita termina con il pareggio per 1-1.

Tabellino

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani 6; Martinelli 5.5 Fazio 6 (37’ st Bearzotti sv) Scognamillo 5.5; Rolando 5.5 ( 26’ st Porcino 5.5) Verna 5.5 (11’ st Cianci 6) Welbeck 5.5 (11’ st Cinelli 5.5) Vandeputte 6.5; Carlini 5; Bombagi 7 Vazquez 5 (26’ st Curiale 5.5). All.: Calabro 5.5.

Juve Stabia (4-3-3): Sarri 6; Donati 5.5 Tonucci 6.5 Caldore 5.5 Rizzo 5.5; Davi 6.5 Berardocco 6.5 (43’ st Della Pietra 7) Scaccabarozzi 6 (43’ st Guarracino 6.5); Panico 5 ( 28’ st Squizzato 6) Evacuo 5.5 (18’ st Eusepi 6.5) Stoppa 5.5 (18’ st Bentivegna 5.5). All.: Sottili 6.5.

Arbitro: Maranesi di Ciampino 5. Guardalinee: Ferrari – Dicosta. Quarto ufficiale: Mucera di Palermo. Marcatori: 40’ st Bombagi ( C), 44’ st Della Pietra (JS). Ammoniti: Fazio (C) , Berardocco (JS), Panico (JS), Sarri (JS), Caldore (JS), Curiale ( C).

Note: angoli 9-5 . Recupero: 1’ pt- 5’ st. Prima del match, osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime degli incidenti della strada.

Domenico Ferraro