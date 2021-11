Inter-Napoli: è una partita che già ha un grande fascino di suo, dove gli azzurri proveranno a sbancare un San Siro gremito di nerazzurri; ma oggi alle ore 18:00 la partita sarà ancora più importante, perché per il Napoli c’è in palio un primo posto in solitaria, un’occasione che non si può sciupare. Basterebbe un pareggio per riportarsi in vetta da soli.





Ieri, infatti, è arrivata la prima sconfitta del Milan in campionato, un bruciante 4-3 contro la Fiorentina in quella che è stata una partita pazzesca (e comunque, anche se la Viola ha dominato, ieri il Milan ha dimostrato che non muore mai), e il Napoli, neanche a dirlo, deve cogliere la palla al balzo, giocando una gran partita contro, sì, una Signora squadra nonché campione d’Italia, ma esiste un solo risultato: la vittoria. Come già detto prima, va bene anche un pareggio, ma perché accontentarsi?







A San Siro, inoltre, stasera ci si gioca una grossa fetta di scudetto, ma non solo per il Napoli, ma anche per l’Inter, che potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla vetta portandosi a -4 con una vittoria. E il Napoli va anche in cerca di riscatto, dopo il pareggio interno contro il Verona che è stata un’altra occasione che però il Napoli non ha sfruttato.

Stasera però azzurri in campo con una grossa tegola: Politano è risultato positivo al Covid e Spalletti non ha altra scelta se non Lozano; ottimo giocatore, ma il guaio è che non ci sono riserve, visto anche lo stiramento di Ounas che gli ha impedito di partire per Milano. Si vocifera però di un possibile innesto Elmas. Per il resto confermata la formazione che ha affrontato il Verona, eccezion fatta per Koulibaly che torna in gruppo dopo la squalifica.





Per l’Inter un 3-5-2 con Handanovic fra i pali e una massiccia difesa composta da Skriniar, Bastoni e Ranocchia. Sull’out di destra Perisic, a sinistra Darmian. Fiore all’occhiello il centrocampo interista: Barella, Brozovic e Calhanoglu sosterranno le due punte Correa e Lautaro.

Ricapitolando, senza se e senza ma al Napoli serve assolutamente la vittoria: di corto muso o giocando bene, l’unica regola è questa: sbancare San Siro.

Giuseppe Garofalo