Medvedev-Ruud

Si spezza il sogno di Ruud, che da debuttante alle ATP Finals si inchina al campione in carica Medvedev, che con un 6-4 6-2 vola in finale per difendere il titolo ottenuto l’anno scorso in quel di Londra contro Thiem.

Ci ha provato nel primo set il norvegese, ma non ha potuto nulla di fronte ad un grandissimo Medvedev, che vince il set e si porta avanti di un break.

Secondo set ancora più in discesa per il russo, che con due break vince 6-2 e si porta a casa la partita e il pass per la finale. Con questo torneo, Ruud ha però dimostrato di essere all’altezza di questi palcoscenici: l’impressione è che lo vedremo spesso alle Finals.







Djokovic-Zverev

Una partita meravigliosa quella fra Djokovic e Zverev, dove a spuntarla è il tedesco, che infligge nuovamente una doccia gelata a Djokovic, soffiandogli un’altra semifinale, dopo quella delle Olimpiadi. Primo set strepitoso, ogni scambio è divertente, in campo pura adrenalina tennistica: si va al tiebreak, dove a portarsi avanti nel primo set è Zverev, che vince 7-4.





Secondo set diverso, dove il serbo spinge il piede sull’acceleratore e costringe Zverev a fare i salti mortali per arginarlo: ebbene, il tedesco non ci riesce, perché Djokovic allunga la partita al terzo set vincendo 6-4 e portandosi in vantaggio di un break.

E si arriva quindi al set decisivo, dove Djokovic pare avere dei black-out: questi gli costano la finale. Zverev vince il terzo set 6-3 e raggiunge Medvedev in finale, con il quale oggi alle 17:00 verrà riproposto il grandissimo match visto nel girone. Chissà se il russo tornerà a vincere o se Zverev si porterà a casa il Masters.

Giuseppe Garofalo