Pompei, “Campus 3S GIVOVA e la XXVII Maratona della Pace 2021”

GIVOVA è orgogliosa di sostenere e promuovere un’iniziativa di grande rilevanza etica e sociale nel Comune di Pompei, il “Campus 3S GIVOVA e la XXVII Maratona della Pace 2021”, una importante manifestazione che lega in maniera indissolubile lo sport e la pace.

Numerosi eventi si susseguiranno la prossima settimana nella cittadina mariana. La data di apertura è martedì 23 novembre, con la conferenza stampa di presentazione presso Palazzo De Fusco, a cui parteciperanno, in veste di graditissimi ospiti, l’amatissimo attore napoletano Enzo De Caro e l’eclettico cantante Bugo.





Venerdì 26 novembre nella Sala Consiliare del Comune di Pompei si terrà la presentazione del libro “Il centravanti in giacca e cravatta“ scritto dall’avvocato Tommaso Mandato. Insieme ai rappresentanti del Comune di Pompei interverranno il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico, che accoglieranno i prestigiosi ospiti invitati al convegno: campioni e personaggi dello sport del calibro di Patrizio Oliva, Gennaro Iezzo, Carmine Abbagnale e Antonietta di Martino; il professor Pino Capua, Presidente Nazionale della Commissione Antidoping della FIGC e l’attore Gilles Rocca, impegnato nello sport e nel sociale con l’Italianattori e la Nazionale italiana Cantanti, due squadre sponsorizzate GIVOVA che da anni si dedicano alla solidarietà e alla beneficenza.

Il progetto Campus 3S GIVOVA – Salute sport e solidarietà – è realizzato da Campus salute ONLUS, dall’Associazione Sportform, con il patrocinio del Comune di Pompei e la collaborazione dell’Asl Napoli3 e del Coni regionale Campania.







Anche quest’anno la manifestazione, nei suoi numerosi appuntamenti, si propone di trasformare parte di piazza Bartolo Longo in un villaggio della salute e della prevenzione: venerdì 26 e sabato 27 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 ci sarà lo svolgimento di numerose visite specialistiche gratuite, attività medico-scientifiche e sportive. Sarà inoltre presente in piazza una unità mobile dell’ASL disponibile per i vaccini alla popolazione.

Il ricco ciclo di eventi culminerà domenica 28 novembre con la XXVII Maratona della Pace Napoli-Pompei, da Piazza Plebiscito fino a piazza Bartolo Longo, davanti al Santuario della Beata Vergine del Rosario, la cui facciata, pare giusto ricordarlo, è intitolata proprio alla Pace Universale.

GIVOVA ancora una volta si fa dunque promotore e sostenitore di un evento dal significato profondo, portatore di un messaggio sano e condiviso: si sta bene davvero solo facendo squadra, in nome dei più alti valori della pace e dello sport che GIVOVA condivide da sempre.