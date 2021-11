Venticinquesimo anniversario della morte di Raffaele Pastore.

L’imprenditore fu assassinato dalla camorra il 23 novembre 1996 mentre si trovava nel suo negozio di mangimi per animali in via Vittorio Veneto. Si ribellò al pizzo denunciando i suoi estorsori, circostanza che gli è costata la vita.







Domani, martedì 23 novembre alle ore 10,30, presso la strada a lui intitolata, si svolgerà la cerimonia di commemorazione. Parteciperanno le istituzioni cittadine, le forze dell’ordine e la moglie di Raffaele Pastore, Beatrice Federico.