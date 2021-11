Crolla i tetto dell’ex Cinema Corona a Quarto. Nessun ferito, ma sette famiglie evacuate

Questa notte, intorno alle 3, è crollato il tetto del cine-teatro Corona a quarto Flegreo in via Santa Maria 12. La struttura, in disuso da tempo, è attigua ad una palazzina composta da 8 appartamenti, ora dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco.





Fortunatamente non ci sono feriti, ma stamattina all’alba sette famiglie sono state costrette ad evacuare la palazzina con la collaborazione dei Carabinieri della locale tenenza e dei Vigili del Fuoco. Le strade adiacenti, via Santa Maria e una parte di Corso Italia sono state chiuse.

Il Comune di Quarto, attraverso la pagina Facebook istituzionale, ha avvisato i cittadini delle misure di sicurezza prese: “Si informa la cittadinanza che per la messa in sicurezza dello stabile abbandonato e sotto sequestro dell’ex Cinema Santa Maria, a seguito di un parziale crollo avvenuto all’alba, per la tutela della pubblica incolumità è stata disposta in via precauzionale e per la sola giornata di oggi la chiusura del plesso scolastico “Viviani”. Le lezioni riprenderanno regolarmente domani mattina”.





La comunicazione oltre la chiusura della scuola il comune fa presente alle le momentanee misure di limitazione del traffico: “È stata, poi, completamente interdetta al traffico automobilistico e pedonale via Guglielmo Marconi, mentre è stata chiusa al solo traffico automobilistico l’area che da via Pietrabianca dà accesso a via Marconi e al Corso Italia (tratto dall’intersezione con la Chiesa Santa Maria fino all’incrocio con via Marconi)”.