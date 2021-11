Torna alla vittoria il Consorzio Volley Napoli che batte al tiebreak l’Elisa Volley Pomigliano

Silvestro: “La partita è stata complicata ma per fortuna non abbiamo mai smesso di crederci e siamo riuscite a portare la vittoria che desideravamo a casa"

Torna alla vittoria il Consorzio Volley Napoli che alla Falcone, nel match valevole per la sesta giornata del girone B di serie C femminile, supera al tiebreak l’Elisa Volley Pomigliano al termine di una gara dai due volti, ricca di colpi di scena e di intensità agonistica.

Che la partita sarebbe stata avvincente lo si poteva intuire dal percorso e dai risultati di entrambe le squadre arrivate alla gara distanziate di sole due lunghezze in classifica: terzo il Consorzio Volley a quota 9 punti (alle palle ella oppia di testa Marcianise – Villaricca già in fuga a 15 punti), quarto il Pomigliano a quota 7 punti.

In una Falcone gremita, le padrone di casa del Consorzio Volley partono bene ma il Pomigliano, squadra tignosa, non molla e si riporta sotto ma le ragazze di mister Alessandro Maione non perdono la concentrazione e chiudono il parziale sul 25-21.

Nel secondo set le atlete napoletane scavano subito un solco importante in avvio di set e chiudono in agilità il parziale 25-18.

Il Pomigliano però è squadra che non molla e nel terzo set entra in campo col piglio di chi non vuole soccombere agevolmente: la lotta è serrata, punto a punto e si chiude con le ospiti che graffiano 25-23.

Ancor più combattuto il quarto set: è una partita equilibrata; nessuna elle due compagini riesce a prendere il largo. Il Consorzio Volley prova sul finale a piazzare il colpo del ko ma il Pomigliano non molla: si va ai vantaggi che premiano l’esperienza del Pomigliano che chiude il set 26-24 portando la gara al tiebreak.

Nel quinto set, le ospiti pomiglianesi pagano lo scotto ed il dispendio fisico energetico del quarto set; il Consorzio Volley prende subito il largo chiudendo il match con un perentorio 15-8 per il 3 a 2 finale che consente al Consorzio di consolidare il terzo posto e staccare ulteriormente il Pomigliano.

Tra le grandi protagoniste del match in casa Napoli è sicuramente il libero Teresa Silvestro, 20 anni, alla sua prima apparizione da titolare in un ruolo tutto nuovo, chiamata a sostituire Flora Canzanella, uno dei pilastri del Consorzio Volley, indisponibile per la gara di ieri.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita insidiosa, loro sono una squadra molto “antipatica” da affrontare e noi venivamo da una prestazione molto deludente col Villaricca; – analizza a fine match l’ex banda dell’Arzano, alla sua prima in un ruolo delicato quale è il libero.

“La partita è stata complicata ma per fortuna non abbiamo mai smesso di crederci e siamo riuscite a portare la vittoria che desideravamo a casa; per me è stata una partita molto emozionante perché dopo anni di inattività sono tornata a giocare una gara intera in un ruolo nuovo. Sono contenta della prestazione ma so perfettamente che ho ancora ampi margini di miglioramento: sono nell’ambiente giusto per farlo, perché abbiamo un gruppo che man mano si sta unendo e ciò ci permette di giocare divertendoci; in più abbiamo uno staff che cura ogni minimo particolare quindi col tempo tutto non potremo che migliorare”, le parole a fine match di Teresa Silvestro.