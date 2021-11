È tempo di Black Friday a Piano di Sorrento. La Confcommercio carottese ripropone il tradizionale appuntamento commerciale, preludio dello shopping natalizio.

Quattro giorni di promozioni in tutti i negozi aderenti all’iniziativa: pioggia di sconti e offerte dedicate dalle 17:00 di giovedì 25 novembre, pomeriggio di anteprima, fino a domenica 28 novembre.

«Soprattutto in questo momento storico – dichiara Gianluca Di Carmine, Presidente della Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom di Piano di Sorrento – vogliamo essere presenti e vicini alle famiglie e ai clienti, anche con questo tipo di occasioni dove qualità, convenienza e cortesia si incontrano all’interno delle nostre attività commerciali.







I format del Grey Thursday e del Black Friday lungo l’intero weekend, importati dall’America e man mano diffusi in Italia, rappresentano oggi formule promozionali particolarmente apprezzate dai clienti della penisola sorrentina, della costiera amalfitana, e non solo. Sostenere le piccole attività commerciali della nostra città, anche in queste occasioni, è un segnale importante, di responsabilità e di appartenenza».