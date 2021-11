Lenus Media ricerca un frontend developer junior a Cava de’ Tirreni

Lenus Media la società di digital marketing metelliana aderisce al programma per l’impiego Garanzia Giovani promosso dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

Lenus Media cerca un frontend developer junior da includere nel proprio team. Un frontend developer è uno sviluppatore web che si occupa di sviluppare layout grafici, mockup e codice HTML, CSS per pagine web e lavorare con piattaforme CMS. La figura potrà aderire al programma di tirocinio offerto da Garanzia Giovani, un’iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile soprattutto nelle regioni del Sud Italia.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura, gli interessati ambosesso possono compilare il modulo prescritto che darà loro accesso ad una serie di contenuti multimediali di presentazione della posizione lavorativa e delle attività da svolgere all’interno del proprio ruolo di frontend developer junior.

“Abbiamo scelto di adottare una procedura di selezione innovativa ed automatizzata che consenta di far comprendere da subito la metodologia di lavoro che adottiamo in Lenus Media” – riporta Emanuele Pisapia, amministratore della società – “oltre alla normale valutazione dei curricula siamo convinti che il processo di selezione debba passare anche per strade non ancora diffuse come una preselezione automatica in cui i candidati possono entrare in contatto con video e materiali multimediali che li guideranno nella piena comprensione di quali saranno le loro mansioni all’interno dell’azienda”.

Il percorso Garanzia Giovani prevede un tirocinio formativo della durata di 6 mesi con un contributo spese di € 500. Lenus Media propone un percorso part-time di sei ore dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 15:00 in cui i candidati potranno lavorare con la supervisione del team senior e potrà migliorare le proprie competente con le piattaforme WordPress, Prestashop e con HTML, CSS, jQuery e Photoshop/Illustrator.

Per l’adesione al programma Garanzia Giovani è necessario iscriversi sul portale Nazionale accessibile all’indirizzo https://garanziagiovani.anpal.gov.it/ ed appartenere alle due tipologie di destinatari dell’iniziativa:

essere non occupati ed iscritti al Centro dell’impiego di competenza

non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);

non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;

non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;

essere residenti in Regione Campania;

essere di età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;

Oppure:

essere non occupati ed iscritti al Centro dell’impiego di competenza

essere di età non superiore a 35 anni di età

essere residenti in Regione Campania

Per maggiori informazioni sul programma: https://garanziagiovani.anpal.gov.it/faq

Chi è Lenus Media?

Lenus Media aiuta le aziende a comunicare online. Nata nel 2008 propone e sviluppa progetti di comunicazione digitale su misura, pensati per durare nel tempo, grazie alla solida preparazione tecnica, traducendo le esigenze strategiche del cliente in progetti creativi ed innovativi. Lenus Media sviluppa soluzioni di promozione, online marketing, organizzazione di eventi aziendali e sociali, sviluppo web e piani editoriali per webzine e social network ed opera nel mondo della comunicazione digitale per fornire risultati di business misurabili: visibilità, attrattività, nuovi contatti. Attraverso una comunicazione interattiva si realizza in un’unica struttura produttiva, una vasta offerta creativo-strategica con l’unico scopo di raggiungere gli obiettivi preposti.

Per maggiori informazioni: https://www.lenus.it