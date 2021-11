Il Portici Science Cafè continua la sua attività in presenza in Villa Fernandes (via Diaz 144, Portici), bene confiscato alla camorra, ospitando venerdì 26 novembre alle ore 17:30 la conversazione “Le malattie ereditarie del cuore e la morte cardiaca improvvisa”. Ospiti dell’incontro saranno Paolo Siani, primario Struttura Complessa Pediatria Ospedale Santobono di Napoli – Parlamentare Vice presidente Commissione Infanzia e Giuseppe Limongelli, Centro Coordinamento Malattie Rare – Regione Campania. Alla fine dell’incontro ci sarà una dimostrazione sull’utilizzo dei defibrillatori condotta da Vincenzo Scala, cardiologo – Cardioservice sas e Giuseppe Lubrano, primario Anestesia UOC Ospedale Fatebenefratelli di Napoli.





Al centro del dibattito la cosiddetta morte cardiaca improvvisa (MCI) giovanile – un evento relativamente raro che colpisce soggetti di età uguale o inferiore ai 40 anni, apparentemente sani, deceduti improvvisamente entro 1-6 ore dall’insorgenza dei sintomi -, e le armi per combatterla: la prevenzione, attraverso la diagnosi precoce delle malattie cardiache, e l’intervento in modo rapido da parte di specialisti al verificarsi dell’evento.

Durante l’incontro verrà presentata la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati, denominata “Diagnosi autoptica istologica e molecolare delle morti improvvise giovanili”, il cui primo firmatario è Paolo Siani: se approvata consentirebbe di salvare tante vite umane interessate da questa patologia.





Al termine, una simulazione su manichino circa l’uso dei defibrillatori. L’uso corretto del defibrillatore permette di tenere in vita la persona colpita da arresto cardiaco in attesa di interventi medici più completi.

In apertura i saluti istituzionali di Vincenzo Cuomo, sindaco della Città di Portici, sul cui territorio recentemente sono stati installati alcuni defibrillatori.