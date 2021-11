Oggi, 25 novembre 2021, anche Mariglianella, con l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Dott. Arcangelo Russo, ha riconfermato l’impegno nella Giornata Internazionale di promozione delle azioni per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tale ricorrenza venne istituita con la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.





L’Europa da parte sua provvedeva alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La cosiddetta “Convenzione di Istanbul” nella forma del Trattato Internazionale, veniva approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è stato firmato da 45 paesi. L’Italia lo faceva il 19 giugno 2013, con il voto del Senato di 274 favorevoli e un solo astenuto dopo l’avvenuta l’approvazione all’unanimità della Camera.





Questo è il messaggio del Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, lanciato attraverso la sua pagina FB: “Un #femminicidio ogni 72 ore. Un dato alto, altissimo. In occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne abbiamo deciso di illuminare di rosso due simboli di #Mariglianella, la torre civica ed il palazzo delle associazioni, per ricordare tutte le vittime. Vi ricordo che ci sono diversi modi per segnalare abusi o violenze: Potete telefonare al numero 1522 o scaricare l’app “1522” per chattare con un operatore che subito si metterà a vostra disposizione. Scaricare l’app “YouPol” che vi metterà direttamente in contatto con la polizia. Andare in farmacia e chiedere se hanno la mascherina 1522, facendo questa richiesta il farmacista si attiverà subito per aiutarvi. Dobbiamo contrastare con forza ogni forma di abuso e di violenza, nessun comportamento del genere è giustificato”