Stazione di Scafati allegata e circolazione dei treni sulla tratta Poggiomarino della Circumvesuviana.

Lo ha comunicato l’Ente Autonomo Volturno: “Anche oggi, a seguito delle forti precipitazioni atmosferiche, si è ripresentato il problema, più volte segnalato dell’allagamento della sede ferroviaria in corrispondenza della stazione di Scafati, per l’acqua proveniente dalle viabilità afferenti il Passaggio a Livello denominato S. Maria delle Grazie, ovvero Via Passanti e Via D. Catalano, ancora oggi prive di rete fognaria.





Un Passaggio a Livello per la cui soppressione EAV ha realizzato, in passato, un sovrappasso pedonale e carrabile. Ma, come sempre, subito dopo l’attivazione del sovrappasso, il Comune ha emesso ordinanze per evitare la soppressione del PL.

La circostanza ha portato, ancora una volta, all’interruzione del servizio ferroviario sulla tratta Scafati – Poggiomarino per alcune ore ed a conseguenti ritardi e soppressioni indotti su altre linee. Si rappresenta, ancora una volta, la necessità di addivenire urgentemente ad una risoluzione della problematica da parte dell’Amministrazione Comunale competente sul territorio“.







I treni in partenza da Napoli, ha raggiunto la stazione di Pompei Santuario senza proseguire oltre.

Ancora una giornata nera per i pendolari di tutta la rete ferroviaria Eav. Soppressi i treni delle 6.49 da Scafati verso Poggiomarino e quello delle 8.04 sulla tratta inversa. Cancellati anche i convogli delle 7.47 in partenza da Napoli verso Poggiomarino e quello delle 9.16 diretto da Poggiomarino a Napoli.

Allagato l’impianto di Pioppaino, alla periferia stabiese, e si è determinato lo stop per tre convogli. In particolare sono bloccati i treni delle ore 10:42 da Napoli per Sorrento, fermo a Pioppaino; delle ore 11:06 da Napoli per Sorrento, in attesa a Pompei scavi-Villa Misteri; delle ore 11:36 da Sorrento per Napoli, fermo a Castellammare.