“Tiene il sistema scolastico di Somma Vesuviana. Nei giorni scorsi si erano registrati solo due casi nella platea scolastica della scuola media San Giovanni Bosco – Summa Villa, ma sono stati prontamente individuati. Zero casi in tutte le platee scolastiche del paese, inclusi gli Istituti Superiori”.







“Sono ben felice che i ragazzi possano continuare con la didattica in presenza e ringrazio tutti i dirigenti scolastici, nessuno escluso, per il grande lavoro costante che stanno mettendo in campo con professionalità e amore. Il sindaco, a breve riprenderà e completerà le visite nei plessi scolastici di Somma Vesuviana come ho sempre fatto”.

Lo ha affermato, poco fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.