Ancora maltempo per la Campania, ancora tante e violenti precipitazioni previste per le 24 ore tra le 18 di oggi fino alle 18 di domani, sabato 27 novembre. La Protezione Civile regionale ha dunque emanato un nuovo avviso di allerta meteo, adesso arancione, per piogge e temporali che proroga e amplia quello giallo, attualmente in vigore.







L’allerta Arancione riguarda le zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Fisciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) dove si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità.

Venti forti sud-occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango.





Su tutto il resto della Campania è allerta Gialla, con previsione di precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento.

Un’allerta meteo Arancione è già in vigore sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e Gialla sulla restante parte della Campania.