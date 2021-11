CBTA, pronto il debutto ne campionato under 19. Terzo incontro per il Minibasket

Tutto pronto per il debutto nel campionato under 19 del Centro Basket Torre Annunziata. Martedì trenta novembre “i verdoni” disputeranno il loro primo incontro ufficiale dopo la pandemia in quel di Napoli contro la Generazione Vincente, compagine sulla carta accreditata per la vittoria finale.





Vedremo se il CBTA riuscirà a dare del filo da torcere ai blues di casa e che sensazione si avrà nel ritornare in campo dopo un bel po’ di mesi.

Sabato mattina ci sarà il terzo incontro per il Centro Avviamento Minibasket. Dopo aver affrontato Boscoreale e Castellammare i giovani lupacchiotti biancoverdi saranno di scena in quel di Sant’Antonio Abate per dar vita ad un’altra esperienza che si preannuncia come sempre ricca di emozioni.