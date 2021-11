Si è tenuta ieri mattina, presso la scuola primaria dell’Istituto Torquato Tasso, un’attività di sensibilizzazione ambientale nell’ambito della settimana dell’educazione civica. L’incontro con le terze classi è stato incentrato sul tema della tutela del mare.





Ad intervenire, in rappresentanza del Comune di Sorrento è stato il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco. Grazie anche alla presenza di un giovane pescatore sorrentino, Salvatore Ioviero, i ragazzi sono stati sensibilizzati sugli interventi di riqualifica del mare: bonifica dei fondali, azione di recupero delle reti fantasma, estrazione dei rifiuti bloccati nelle reti da pesca.





“Questo appuntamento è stato un importante anello di congiunzione tra le attività poste in essere nel corso di quest’anno per la tutela e la valorizzazione del nostro mare – ha commentato il presidente Di Prisco – A questo incontro seguiranno sicuramente altri cicli di lezioni. Investire sulle nuove generazioni è il solo modo per costruire nel tempo una nuova coscienza collettiva, incentrata sul rispetto e la tutela dell’ambiente”.