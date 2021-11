Ieri sera gli agenti del Commissariato Pianura, in via Provinciale Napoli hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, con fare circospetto, osservava le stradine adiacenti in cerca di qualcosa.





I poliziotti lo hanno controllato e trovato in possesso di una pistola priva di matricola con 4 cartucce calibro 6,35 e un silenziatore.

Luca Battista, 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto illegale di arma clandestina e ricettazione nonché denunciato per guida senza patente perché mai conseguita; infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.