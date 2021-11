Giovedì 25 novembre presso la Biblioteca comunale Niccola Esposito di Pomigliano in via Umberto I, l’associazione culturale “I colori della poesia” presieduta da Annamaria Pianese con il Liceo Scientifico e di Scienze Umane “Salvatore Cantone” hanno dato il via a “I giovedì letterari“. L’ evento è stato celebrato in presenza, nel rispetto delle norme Covid.





Gli alunni dell’Istituto hanno incontrato Agnese Palumbo, saggista napoletana nonché guida turistica e giornalista che ritorna al pubblico con il suo primo romanzo “Di sangue e di altre cure”, il mistero di Caravaggio al Rione Sanità. Il romanzo fa parte della raccolta Svincoli diretta dallo scrittore partenopeo Angelo Petrella, edizioni San Gennaro del rinomato editore e libraio Edgar Colonnese.





Il romanzo racconta il mistero che avvolge il soggiorno di Caravaggio nel quartiere della Sanità e la commissione, che gli fu affidata dai padri domenicani, della Circoncisione andata perduta o forse nascosta sotto una tela di Vincenzo da Forlì. Attraverso il racconto e l’invenzione letteraria della Palumbo rivivono le vicende delle cronache seicentesche nello scenario storico del vice regno spagnolo pieno di fermenti rivoluzionari provenienti da un popolo inquieto per la dominazione straniera. In questo nugolo di vicende si muovono i personaggi di Giovanni Orefice che abbandona la vecchia famiglia per fare l’artista e Cecilia aspirante medichessa in un periodo in cui alle donne non era concesso studiare, la donna è in continua rivolta contro il dominio maschile. Due vite due passioni e due forme di riscatto che passano dalle ambizioni dell’architetto visionario Fra Nuvolo, del napoletano Battistello Caracciolo, dello stesso Caravaggio in fuga, fino ad arrivare ai nostri giorni a padre Loffredo e al progetto della Paranza sullo sfondo sempre il Rione Sanità.







Il target culturale e letterale del format del presidente dell’associazione ”I colori della poesia” Annamaria Pianese risulta sempre ricco e soprattutto interessante per un pubblico di giovanissimi che mostrano grande interesse per la lettura e l’interazione diretta con l’autore. Un grazie al supporto del corpo docente che ha aderito alla proposta letterale che il presidente Pianese riesce ad offrire al suo “parterre” con autori di un certo peso culturale, molto quotati nell’ambiente editoriale partenopeo e non solo.

Due ore di cultura, lettura e letterature che hanno lascito il sorriso sul volto della giovane autrice rapita dalla sinergia stabilita con i ragazzi veri protagonisti di questi confronti.

I giovedì letterari del liceo Cantone proseguiranno nei prossimi mesi con altri ed interessanti incontri in presenza, autori di grosso calibro saranno ospiti di questa grande kermesse che fa dell’associazione della Pianese una delle eccellenze del territorio pomiglianese.

Cinzia Porcaro