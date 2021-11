Campania: il reale tasso di positività Covid al 7,58%. Variante Omicron colpisce un 55enne casertano

In questo nostro report e in tutti quelli che abbiamo realizzato nei giorni scorsi e che produrremo nei prossimi abbiamo però deciso di analizzare solo i dati dei tamponi molecolari. Preoccupa ora la variante Omicron

In Campania il numero di positivi sale ancora una volta oltre quata 1000. Infatti, dall’ultimo bollettino emerge che a fronte di 29.695 test effettuati sono 1.154 le persone positive. Negli ultimi dieci giorni sono stati accertati 9.172 nuovi contagi.

In questo nostro report e in tutti quelli che abbiamo realizzato nei giorni scorsi e che produrremo nei prossimi abbiamo però deciso di analizzare solo i dati dei tamponi molecolari, metodo utilizzato anche dalla Regione Campania fino ai primi giorni di agosto quando poi la decisione fu di uniformarsi all’andazzo nazionale e diluire i dati percentuali sommando ai molecolari anche i test antigenici rapidi che, numeri alla mano, non segnalano alcun positivo ormai da oltre sei mesi, ma solo in Campania.





Del resto mettendo a confronto, giorno dopo giorno, i vari tabulati rilasciati dal Ministero della Salute si evidenzia che mentre per le altre Regioni, ogni giorno, vengono riportati anche i positivi rilevati da test antigenici rapidi, per la Campania i test rapidi servono solo a diluire la percentuale di contagio dato che, da fine aprile scorso, il totale dei positivi da antigenici e sempre 11.588.

Come è possibile verificare nella tabella qui sopra riportata, per le altre regioni anche il numero dei “casi identificati da test antigenico rapido” viene aggiornato e inevitabilmente è sempre in aumento.







I tamponi molecolari oggi sono stati 15.209 e proprio da questi sono stati evidenziati i più di mille positivi di oggi.

A questi tamponi, come è ormai prassi, sono stati sommati 14.486 test antigenici, che, come dicevamo, non danno mai positivi da ormai sette mesi.

Il tasso di positività, stando ai nostri calcoli con i soli tamponi molecolari, oggi risale ancora e arriva a 7,58%, di tanto superiore, quasi il doppio rispetto a quanto risulta con i dati diluiti con i test rapidi. Ufficialmente in Campania la positività sarebbe al 3,89%.

Non intendiamo assolutamente fare allarmismo, ma solo provare a dare una lettura chiara e corretta della situazione del contagio da coronavirus in Campania.









A nostro modo di vedere, il dato regionale tende a diluire la percentuale per evitare il rischio chiusure e limitazioni, stessa cosa, in effetti, accade in tutta Italia, ma il dato attendibile forse è proprio questo che stiamo elaborando nei nostri report. Una modalità, quella che abbiamo utilizzato, adottata anche dalla Regione fino alla prima settimana di agosto, poi quella che noi chiamiamo la “svolta della felicità“, dati diluiti e tutti contenti.

Sono stati 6 i decessi, relativamente alla giornata del 24 novembre. Sale così a 8.210 il totale delle vittime dal marzo 2020. Sono state invece dichiarate guarite 460 persone, per un totale di 463.348 da inizio Covid.

Negli ospedali regionali sono 25 i posti letto occupati in terapia intensiva, 2 in più rispetto al giorno precedente. Sull’intera rete ospedaliera sono disponibili in rianimazione 631 posti letto su 656.

I degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid sono 298, 1 in più rispetto al giorno precedente. La riserva è di 2.862 posti letto sui 3.160 disponibili tra strutture pubbliche e private convenzionate.







I casi di persone attualmente positive sono 16.248 (+688), mentre 15.240 (+685) si trovano in isolamento domiciliare.

In Italia i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 12.877 con 90 morti.La comunità scientifica è al lavoro per analizzare la nuova variante africana B.1.1.529, denominata Omicron. Il Ministro della Salute con una nuova ordinanza ha precauzionalmente vietato l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini.

Nel frattempo, un caso sospetto di variante Covid-19 cosiddetta Omicron in Campania è stato confermato ieri sera dall’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di un 55enne casertano, paucisintomatico in quarantena con i familiari.