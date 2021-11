Il Napoli vince un altro derby, poker azzurro al Pala Del Mauro

Il Napoli centra nuovamente il successo in un derby. Poker azzurro al Pala Del Mauro, secondo successo consecutivo e quota 16 in classifica. Situazione sbloccata da Foglia, due magie di Dalcin intervallate da bomber Rodolfo Fortino, l’azione di Arillo che garantisce il 2-3 al riposo. Nella ripresa il ghiaccio all’incontro da parte di Hozjan. I ragazzi di Basile il 3 dicembre riceveranno la L84.





PRIMO TEMPO

Il primo tentativo è di Lucho Avellino, ma è Foglia a sbloccare il punteggio con il mancino approfittando di un pasticcio della difesa irpina e di un Jhons non perfetto. Risponde Richar, Ganho risponde a mano aperta. Al volo Hozjan, sinistro di Lolo Suazo sul fondo. L’estremo difensore locale si allunga su Fernandinho, l’omologo azzurro vola su Avellino. A 10’00” giocata di Dalcin che vale il pareggio (1-1).

Reazione affidata a Coelho, preludio al goal di Fortino che trova la porta anche con due rimpalli. Ma è sempre Dalcin, allargandosi, a metterla nell’angolo da posizione impossibile per il 2-2. Bizjak si divora la rete del sorpasso tutto solo davanti a Ganho.





Il Napoli poi ancora una volta riesce a rimettere la testa avanti: Arillo scambia con Robocop e la deposita in fondo al sacco per il 2-3. De Simone cerca il bersaglio, si oppone il subentrante Rizzo: l’ex Cus Avellino prende il posto di Jhons, fermato da un problema alla caviglia. E’ l’ultima occasione del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Volée di Danicic imprecisa, Bizjak impegna Ganho come Richar. Hozjan allunga il gap con il sinistro a 9’20” e firma il 2-4. Classica conclusione di Fortino servito da corner, sfera out. Nuovamente Robocop, Rizzo c’è. Ugheranipower play per Scarpitti a 8′ dal termine: Suazo per due volte non riesce a trovare la via del goal. Sono le uniche chance di rilievo per i locali. Il Napoli mette così in tasca altri tre punti, salendo a quota 16.





SANDRO ABATE-NAPOLI FUTSAL 2-4 (2-3 p.t.)

SANDRO ABATE: Guennounna, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Suazo, Rizzo, ThiagoPerez. All. Scarpitti

NAPOLI FUTSAL: Ganho, Bruno Coelho, Arillo, Fortino, Foglia, Pagliaro, Perugino, Hozjan, De Simone, Amirante, Turmena, Fernandinho, Capiretti, Molitierno. All. Basile

MARCATORI: 4′ p.t. Foglia (N), 10′ Dalcin (S), 12′ Fortino (N), 13’20” Dalcin (S), 16′ Arillo (N), 9′ s.t. Hozjan (N)

AMMONITI: Bizjak (S), Perugino (N), Arillo (N), Bruno Coelho (N), Avellino (S), Fernandinho (N), Pazetti (S), Fortino (N), Richar (S), Hozjan (N)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Alessandro Ribaudo (Roma 2) CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano)