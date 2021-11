Un accorato invito ad orientare i propri acquisti verso i prodotti della filiera agroalimentare locale è giunto questo pomeriggio dalla consigliera comunale della città di Portici Melania Capasso, la quale, parlando dal palco, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede regionale di Assoutenti, ha ribadito la sua partecipazione al comitato denominato “A Natale consuma Campano” promosso da quattordici anni dal sindacalista Ugl Ferdinando Palumbo.





“I miei concittadini” ha chiosato Capasso “mi partecipano quotidianamente la necessità di voler acquistare a chilometro zero, una modalità che dall’inizio del secolo è andata scemando e che è rimasta viva soltanto grazie ai farmer market itineranti e alle iniziative come la nostra.

I due anni di pandemia che ci lasciamo alle spalle hanno acuito il problema; gli acquisti si sono spostati sulle piattaforme digitali dove gli acquirenti non sempre hanno potuto scegliere, cosicché i consumi si sono orientati verso prodotti di scarsa valore o peggio ancora verso le imitazioni che scimmiottano le denominazioni dei marchi di qualità. Acquistare prodotti campani” ha concluso la consigliera “non solo garantirà la genuinità delle nostre pietanze, ma sosterrà un’economia locale che può fungere da traino nel futuro”.