Non accenna a diminuire il maltempo in Campania. Le previsioni vedono un lunedì ancora interessato da fenomeni atmosferici preoccupati per tutto il Sud. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’avviso di allerta meteo già in vigore per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione.





É in vigore fino alle 18 di domani, lunedì 29 novembre, il seguente scenario: allerta Arancione su Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento, per temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango. Previste anche raffiche di vento nei temporali.

Sul resto della Campania è prevista allerta meteo con criticità di livello Giallo: si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento nei temporali.

Su tutto il territorio, avverte la Protezione civile, “permane un forte rischio idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli e delle ulteriori precipitazioni attese, che contribuiranno ad aumentare il rischio di frane e smottamenti sui versanti”.





Tra i tanti comuni che hanno optato per chiusure precauzionali anche Torre Annunziata dove il sindaco Vincenzo Ascione ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del cimitero e dei parchi urbani presenti sul territorio cittadino.

Alla luce dell’avviso di criticità diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, ha ritenuto opportuno emettere un’ordinanza per chiudere tutte le scuole del territorio cittadino, domani, lunedì 29 novembre 2021. Contestualmente è stata disposta anche la chiusura del Cimitero comunale.

Anche san San Giorgio a Cremano, con il sindaco Giorgio Zinno ha annunziato: “Cari concittadini, anche per domani, 29 novembre, la Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino metereologico che segnala allerta arancione sulle nostre zone. Pertanto, come in buona parte dei comuni del Vesuviano, ho deciso di tenere chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, compresi gli asili nido d’infanzia. Per tutelare l’incolumità dei cittadini, resteranno chiusi nuovamente anche il cimitero, i parchi pubblici e le ville”.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private del territorio comunale, i parchi pubblici e il cimitero comunale, così ha deciso Ciro Buonajuto sindaco di Ercolano, che ha annunciato: “Ho deciso di chiudere per la giornata dei lunedì”.

Scuole chiuse anche a Portici, come annunciato dal sindaco Enzo Cuomo: “L’allerta meteo si base su previsioni e su tali presupposti si adottano le decisioni a tutela della pubblica e privata incolumità”.

Stessa cosa a Torre del Greco, secondo quanto ha stabilito il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba.





Chiusura degli edifici scolastici, del cimitero e dei parchi anche a Somma Vesuviana. “Lunedì 29 Novembre 2021, tutte le scuole, limitatamente alle attività scolastiche, ma anche il cimitero ed i parchi resteranno chiusi a Somma Vesuviana» ha annunciato il sidaco Salvatore Di Sarno.

Altri comuni chiusi per il meteo sono Caivano, Afragola, Casoria, Crispano e Cardito in seguito alla proroga dell’allerta meteo. “Sono previsti temporali con forti raffiche di vento – spiega il sindaco Enzo Falco – pertanto, è necessaria la massima cautela anche per i cittadini che dovranno recarsi a lavoro”.

Poi Falco aggiunge. “Purtroppo le previsioni meteo non sono migliorate e di comune accordo con i colleghi sindaci abbiamo deciso di chiudere tutti gli istituti scolastici”.

Da annotare che i sindaci hanno preannunciato le rispettive ordinanze di chiusura delle scuole anche sui canali social con l’obiettivo di garantire la massima diffusione del provvedimento e per consentire a studenti e famiglie di potersi organizzare rispetto a questa emergenza”.

Resteranno invece aperte le scuole di Napoli: da quando è stato proclamato sindaco, Gaetano Manfredi non ha mai ordinato la chiusura degli istituti scolastici anche in presenza di allerta arancione.