L’Italia tennistica compie il primo passo verso la vittoria della Coppa Davis: contro Usa e Colombia finisce entrambe le volte 2-1, ci sono difficoltà nel doppio, ma se i singolaristi chiudono la partita ancora prima allora non c’è da preoccuparsi.

Sonego e Sinner sono infatti in gran forma, lo dimostrano le loro vittorie contro Opelka e Majia per il torinese, menter Sinner ha battuto Isner e Galan.





Come già detto, c’è da migliorare nel doppio: fra Fognini, Bolelli, Sonego e Musetti le coppie sono intercambiabili ma la vittoria non è arrivata né contro USA né contro Colombia. E proprio oggi sarà importante fare bene nel doppio, perché ci aspetta la Croazia, nazionale con degli ottimi singolaristi che potrebbero portarsi a casa almeno uno dei 2 singolari.

Oggi è ancora più importante vincere i singolari, perché contro Volandri ci saranno Mektic e Pavic, rispettivamente numero 2 e 1 del mondo nel ranking dei doppisti.





Insomma, la nazionale italiana di tennis sta reagendo alla grande di fronte all’assenza di Berrettini, ma oggi contro la Croazia sarà una grande prova di forza: riusciranno Sinner e compagni ad arrivare in semifinale per poi entrare fortemente in lizza per la vittoria?

Giuseppe Garofalo