“Usalo 365 volte all’anno” è lo slogan dell’appuntamento rivolto ai giovani per parlare, informare e sensibilizzare sui temi dell’Amore, dell’Affettività e della Prevenzione Sessuale. A Napoli, in occasione del 1 dicembre, Giornata mondiale contro l’Aids, verranno coinvolti più di 800 liceali nel “tour” della campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’associazione Anlaids Campania, insieme a Vola Onlus – volontari ospedalieri lotta all’Aids- e alla regione Campania. L’iniziativa si articolerà in tre momenti a cominciare dall’incontro con gli esperti e le domande aperte all’Istituto I.T.I. “A. Righi” che riunirà 100 liceali nell’aula Magna della scuola e altri 700 in collegamento via web, proseguirà con l’esperienza dei “Tutor” nei gazebo allestiti all’ingresso dell’istituto e infine verrà lanciata la campagna di crowdfunding a cui potranno partecipare anche coloro che si collegheranno alla diretta trasmessa dalle pagine facebook di Anlaids Campania e Vola onlus.





L’INCONTRO – Il “tour” della campagna di sensibilizzazione intitolata: Parlami D’Amore?! – “Un viaggio tra Affettività e Prevenzione Sessuale”, sarà un vero e proprio viaggio attraverso i dubbi, le esperienze, le paure e le domande dei giovani per sfatare tabù e informare sul tema delle malattie a trasmissione sessuale.





DOVE – L’incontro alle ore 9.30 nell’Aula Magna della scuola in viale John Fitzgerald Kennedy 112, vedrà la partecipazione di 800 liceali in modalità mista tra presenza in sala e collegamenti via web. Dopo un breve saluto di presentazione, si darà il via all’arena del confronto con le domande aperte dei ragazzi. Un confronto

che lascerà spazio anche a momenti di divertimento grazie alla partecipazione dell’attore comico, Alessandro Bolide, dell’attrice e influencer Paola Saulino ma soprattutto della voce suadente di Claudia Megrè che presenterà due brani musicali …





I GAZEBO- All’ingresso dell’ I.T.I “A. Righi” verranno allestiti dei gazebo con la possibilità di eseguire gratuitamente test Hiv, test per la sifilide e l’epatite C. A disposizione dei ragazzi, ci saranno anche Info point per chiedere semplicemente dei consigli riguardo i temi affrontati o materiale informativo ma, soprattutto, ci sarà la possibilità di avere dei “Tutor” con l’attivazione di consulti con esperti sessuologi, psicologi e psicoterapeuti

CROWDFUNDING – L’incontro del primo dicembre sarà solo l’inizio di un’esperienza itinerante per consentire a chiunque lo desiderasse, di avere la possibilità di eseguire, gratuitamente, test rapidi di prevenzione (Hiv,) e di poter avere consulti con esperti sessuologi, psicologi e psicoterpeuti gratuitamente e con un accesso rapido. Sono questi gli obiettivi della campagna di crowdfunding che verrà lanciata da Anlaids Campania e Vola onlus per l’acquisto di un camper itinerante che dopo le tappe napoletane, viaggerà in Campania.