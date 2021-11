Salgono così a quattro i positivi alla nuova mutazione del virus. La variante Omicron, tredicesima della serie delle varianti del coronavirus, ha contagiato anche la moglie e i due figli del paziente zero di Caserta.

La notizia è stata confermata dalla Regione Campania al termine del sequenziamento relativo al paziente campano proveniente dal Mozambico e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia. Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie a strumenti che con tecnologia Ngs, di cui è dotato il laboratorio dell’ospedale Cotugno, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore.​





Il manager di Eni, tornato dal Mozambico contagiato dalla Omicron era passato da Fiumicino, Napoli e Milano. Ora ci sono almeno 200 passeggeri da trovare e sottoporre al tampone perché erano sugli aerei su cui ha viaggiato il primo contagiato italiano dalla variante Omicron. Ben 132 passeggeri, più l’equipaggio, sono atterrati il 12 novembre a Fiumicino su un Boeing 787 di Qatar proveniente da Doha, volo business. Altri passeggeri a rischio contagio erano su un aereo più piccolo, un Airbus 319 di Ita Airways partito da Napoli e atterrato a Milano Linate nel tardo pomeriggio del 15 novembre.

Comunque i quattro pazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell’azione prodotta dal vaccino. “La situazione è sotto controllo – dice il direttore generale della Asl di Caserta, Ferdinando Russo – il paziente zero e i suoi familiari hanno una carica virale molto bassa, e ciò, mi riferisco in particolare agli adulti, è riconducibile al fatto che sono vaccinati con due dosi”.





Lo stesso quarantottenne, oramai noto come “paziente zero” della Omicron, ha dichiarato alla radio di essere soddisfatto di aver fatto il vaccino che nel suo caso sembra essersi comportato egregiamente. Ha poi aggiunto: “Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, posso dire che l’infezione si è manifestata solo in modo lieve”.

“Esprimiamo apprezzamento – ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca – per il personale altamente qualificato del Cotugno che ha completato il sequenziamento.

Non c’è da angosciarsi per la variante Omicron, c’è da fare attenzione. Il paziente campano che ne è stato contagiato – ha sottolineato il governatore – aveva fatto due vaccinazioni: è quasi asintomatico a conferma che quando ci si vaccina non si hanno ricadute pesanti“.







Poi il presidente De Luca ha concluso: “Stiamo facendo tutti i controlli, i tracciamenti, è stata isolata la famiglia e anche gli alunni delle due classi frequentate dai figli del paziente. Bisogna essere tranquilli, ma vigili: se perdiamo il controllo di fronte a questa variante la situazione può diventare grave”. Intanto per gli alunni e i docenti delle due classi sotto osservazione già due le serie di test effettuate a distanza di cinque giorni, ed entrambe hanno dato esito negativo.