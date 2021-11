Una quota di avanzo di amministrazione pari a 400mila euro è stata destinata alla manutenzione straordinaria delle strade comunali e delle aree adibite a parco giochi a Ottaviano.

Nello specifico, sono stati individuati i seguenti interventi: riqualificazione via Lucci, da P.zza Giovani Paolo II a Via Nicola Branca, via Silenzio II tratto, via Tributa, via Recupe e via Domenico Confuorti, via Trappitella via Palomba e via Vicinale Carmine (solo asfalto); sostituzione delle caditoie in via san Michele e via Palazzo del Principe; intervento di riqualificazione in via dei Pini, via Vecchia Palma e vari altri interventi di adeguamento. Quanto ai parchi giochi, gli interventi riguarderanno le aree di Palazzo Mediceo, via Ferrovia dello Stato, via Ammirati e via Recupe.







A darne notizia è il consigliere delegato ai lavori pubblici, Vincenzo Caldarelli, che spiega: “Tale piano di riqualificazione mira a un rifacimento ad ampio raggio delle strade di Ottaviano e a migliorare i parchi giochi, verso i quali da sempre prestiamo grande attenzione.

Come amministrazione Capasso, ci occupiamo costantemente della risoluzione di problematiche relative a strade periferiche e non, lasciate al loro destino da diversi anni. Finalmente portiamo a termine opere dimenticate, in quartieri mai seguiti in passato”.