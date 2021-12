E’ iniziata da alcuni giorni l’attività di supporto al settore urbanistica, di cinque tecnici esterni che per un anno affiancheranno il capo settore per l’istruttoria, la definizione e la redazione dell’atto finale delle pratiche edilizie e delle attività connesse agli adempimenti conseguenti all’accertamento dell’abusivismo edilizio.





“Con il reclutamento di questi cinque professionisti esterni per un anno colmeremo la carenza di tecnici presso il settore urbanistica che era al collasso per mancanza di personale in organico all’Ente – spiega Ernesto Fiore, assessore all’urbanistica e assetto del territorio -. La collaborazione di questi professionisti sarà preziosa e ci consentirà di smaltire tante pratiche giacenti presso il settore, e di dare risposte concrete ai cittadini che da anni attendono la conclusione dei procedimenti delle pratiche edilizie. Inoltre, e non secondaria quale attività – conclude l’assessore Fiore -, avremo un maggiore controllo del territorio per contrastare il fenomeno degli abusi edilizi”.