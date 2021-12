Sabato 4 dicembre, dalle ore 9 alle 12, presso il centro di raccolta di via San Renato, a Sorrento, sarà possibile conferire 7 chilogrammi di plastica e ricevere il cambio una borraccia termica personalizzata con il logo del Comune di Sorrento.





L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Coppola e la società Penisolaverde.

“Sorrento è stato tra i primi Comuni in Italia a dotarsi di strumenti per limitare l’uso di plastica e di bioplastica monouso – spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – E anche questa azione punta in questa direzione. Il 15 gennaio prossimo, ospiteremo la prima edizione del Meeting dei Comuni Plastic Free della Campania e sarà l’occasione per illustrare le buone pratiche che la nostra comunità segue da tempo”.