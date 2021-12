La Campania ha dato spettacolo ai Campionati Italiani Femminili e Maschili di Cat. B e C della specialità Raffa, che si sono svolti, a partire da venerdì 26 novembre, in Toscana.

Gli atleti regionali hanno sfiorato una clamorosa tripletta, conquistando – nel corso delle finali, che hanno avuto luogo, domenica mattina, presso il Bocciodromo Comunale di Arezzo – due titoli di Categoria B.





A laurearsi Campione d’Italia Individuale è stato Alessandro Esposito, atleta classe 1999 della Bocciofila Comunale Pagani San Raffaele. Il giovane giocatore, protagonista di un percorso impeccabile, nell’avvincente sfida decisiva ha superato con il punteggio di 12-10 il lucano Donato Antonio Acucella della Rionerese.

Un altro meritatissimo trionfo è stato quello di Raffaele Arianna, Nicola Annunziata e Ferdinando Giugliano. La terna formata da atleti di tre società della Delegazione Provinciale Fib Napoli (San Felice, Kennedy e La Campagnola), nella finalissima, con un ampio 12-5, ha avuto la meglio sui modenesi Fabrizio Canovi, Davide Bortolani e Antonio Vitali della società Cavallino.





È terminata, infine, con un po’ di amaro in bocca, l’ottima competizione di Fabrizio Citro e Gianluca Grimaldi: la coppia della San Gaetano di Mercato San Severino, dopo aver cominciato con il piede giusta la finale di Categoria B, passando in vantaggio per 5-0 nelle prime fasi di gioco, è stata rimontata dai marchigiani Giacomo Alberici e Michele Ambrogiani dell’Oikos Fossombrone, che si sono imposti per 12-8.

“I titoli di Categoria B vinti dagli atleti campani sono l’ulteriore testimonianza che il lavoro di squadra funziona – ha dichiarato il presidente della Fib Campania, Antonio Barbato. – La grande collaborazione instaurata tra società e Comitato Regionale sta dando i suoi frutti, come dimostrano gli straordinari successi degli ultimi mesi. La Campania, a partire da settembre, ha già conquistato il titolo a Coppia ai Campionati Giovanili, due titoli di Livello B ai Campionati Italiani Paralimpici DIR, una promozione in A2 e il titolo italiano a Terna di Categoria A. Questi risultati sono fonte di entusiasmo e ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa”.