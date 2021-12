Consorzio Volley Napoli, pesante sconfitta sabato in casa della Volley World

Brucia ancora in casa Consorzio Volley Napoli, la pesante sconfitta di sabato scorso in casa della Volley World, nella gara valevole per la settima giornata del girone B di Serie C Femminile

Un 3 a 0 difficile a digerire per le ragazze napoletane che pur mantenendo la terza posizione in classifica, hanno visto avvicinarsi le dirette avversarie nella corsa ai play off.

“Sabato abbiamo fallito l’approccio alla gara e abbiamo pagato a caro prezzo l’incapacità corale i rientrare in partita dopo un pessimo avvio; – ha commentato a freddo Alessandra Vaccaro, centrale del Consorzio Volley e tra le poche a “salvarsi” nella sfida con la Volley World – in alcuni momenti manca quella capacità di sapersi aiutare vicendevolmente e uscire come squadra dalle difficoltà: anche sabato è andata così ma, come ci siamo dette nello spogliatoio a fine gara, queste sconfitte devono aiutarci ed essere da stimolo per migliorarci anche perché l’obiettivo play off è ampiamente alla nostra portata”.

Alla bruciante sconfitta della Serie C fa da contraltare la bella e sofferta vittoria della serie D femminile che, domenica sera, ha espugnato l’ostico campo di Striano al termine di una gara durata circa 3 ore e chiusa al tiebreak dalle ragazze di mister Romano, fin qui quasi perfette lontano dal Palatorricelli dove deve ancora arrivare la prima gioia.

Un 3 a 2 esterno che vale molto di più dei 2 punti conquistati sia in termini di morale che per la caratura dell’avversario: una vittoria che, si spera in casa Consorzio Volley, possa sancire il cambio di passo in campionato.