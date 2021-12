Napoli Futsal, rinforzo tra i pali. Ecco Raffaele Lo Conte

Raffaele Lo Conte è un nuovo giocatore del Napoli Futsal. Rinforzo tra i pali della sessione invernale, arriva a titolo temporaneo gratuito dalla Sampdoria con cui aveva cominciato l’annata nel girone B di A2.

Precedentemente la doppia esperienza nella massima serie quando il club blucerchiato assumeva ancora ladenominazione di Cdm Genova, dal 2016 al 2019 ha indossato le maglie di Orte e Roma. Classe ’99, nel giro della Nazionale di Massimiliano Bellarte.

“Sono arrivato in un’ottima squadra che lotta per obiettivi importanti – dice, – ho molta voglia di impegnarmi e dare il massimo. Ho cominciato con il calcio, a quindici anni ho deciso di cambiare iniziando con questa disciplina da Campobasso, passando per Orte, Roma, Cdm, ora a metà stagione mi ritrovo nuovamente in A e spero di aiutare nel miglior modo possibile. Conosco già Marcio Ganho, abbiamo giocato insieme proprio due anni ad Orte, un amico e un bravissimo portiere. Io, lui e Capiretti cercheremo di lavorare al meglio con il preparatore Illiano. Ci sono calcettisti di indiscusso valore qui, leggende e per i giovani è un motivo ulteriore per dare di più. Entreremo in campo nel tentativo di vincerle tutte. Sarà una grande esperienza personale”.

La società partenopea ringrazia il presidente della Sampdoria Matteo Fortuna per la disponibilità ed il buon esito della trattativa.

L’INTERVISTA: https://www.facebook.com/Napoli.Futsal2012/videos/601321824406863/