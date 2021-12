Si chiama “I colori di Lucio” il programma di eventi ed iniziative che vuole ricordare lo speciale rapporto che lega la città di Sorrento al celebre cantautore bolognese. Già nelle luminarie natalizie, accese nei giorni scorsi in città, è fatto omaggio a Lucio Dalla. Infatti, alcune versi tra le sue celebri canzoni/poesie fungono da decorazione addobbo tra le luminarie. Nell’ambito del programma che si protrarrà fino al prossimo 22 marzo sono previste presentazioni di libri e incontri tematici con ospiti e amici sorrentini di Lucio Dalla, ma anche proiezione di Film, documentari e rappresentazioni teatrali.







Oltre ad iniziative di sensibilizzazione ambientale con particolare attenzione alla risorsa mare. Installazioni artistiche diffuse per la città (dal centro alle periferie), coinvolgendo sia artisti nazionali che artigiani locali. Organizzazione di eventi sportivi, concorsi che, partendo da stimoli della poetica di Lucio La filodiffusione di canzoni di Lucio Dalla (in orari specifici) sul Corso Italia.







L’organizzazione di un evento musicale principale (verosimilmente presso l’auditorium Sirente del Sorrento Palace Hotel) con il coinvolgimento di uno o più artisti di rilievo. Il tutto promosso dall’associazione Nemesi di Sorrento, presieduta da Matteo Acampora e dai soci fondatori Luca Palladino, congiunto dell’assessore in carica al Comune, e Giuseppe Aulicino. Il costo complessivo stimato per gli eventi è di circa 100mila euro. Alle spese concorreranno diversi soggetti ed in particolare il Comune di Sorrento.